Entenda “Se Eu Fechar Os Olhos Agora”, nova minissérie da Globo

“Se Eu Fechar Os Olhos Agora”, a nova minissérie de drama e suspense da Globo, promete ser um sucesso. A trama se passa na década de 60 e é centrada nos amigos Paulo (João Gabriel D’Aleluia) e Eduardo (Xande Valois), que encontram Anita (Thainá Duarte), uma moradora da cidade, morta em um lago. A partir daí, os dois resolvem investigar o caso sozinhos.

Esse primeiro assassinato serve como ponto inicial para uma narrativa que vai muito além de apenas uma trama mistério e suspense. Através das investigações do crime, a série irá mostrar as várias camadas dos moradores de São Miguel, uma sociedade aparentemente perfeita, mas que, por trás, é cheia de mentiras, traições e crimes.

“Interessava-me mais o que está por trás das máscaras dessas pessoas, suas frustrações, o que mais elas precisam esconder para viver em uma sociedade opressora. Havia uma grande preocupação com o que os outros iam pensar e em parecer exemplar.”, conta Ricardo Linhares, autor da série, para o jornal O Tempo.

O autor, que se inspirou no livro de mesmo nome de Edney Silveira, conta que teve que acrescentar elementos ao enredo original para que a série rendesse 10 capítulos e também se tornasse mais atual. Dos pontos mais comentados pela internet antes da estreia estão a atenção que a série promete chamar para assuntos relevantes e cada vez mais atuais, como o racismo, machismo e intolerância religiosa.

Adalgisa, interpretada por Mariana Ximenes, não existia no livro e já é uma das personagens preferidas do público, mesmo antes da estreia. Ela é uma mulher precursora e moderna, fala o que pensa, bebe, fuma e veste o que quer. É através dela que o autor irá abordar o machismo já que, mesmo sendo à frente do seu tempo, Adalgisa também é obrigada a se submeter às pressões sociais e mantém um casamento de aparências para conseguir sofrer menos na sociedade patriarcal em que vivia.

Além de Mariana, no elenco também estão nomes como Débora Falabella e Murilo Benicio – o prefeito e primeira-dama da cidade -, Antônio Fagundes, Betty Faria e Gabriel Braga Nunes. Os 10 episódios de “Se Eu Fechar Os Olhos Agora” já estão disponíveis na Globoplay e estreiam na TV aberta hoje (15).

