Divulgada a 1ª foto de Olivia Colman como rainha Elizabeth em ‘The Crown’

Depois de duas temporadas com uma atuação brilhante como rainha Elizabeth II, a atriz Claire Foy, 34 anos, se despede de The Crown e passa a coroa para Olivia Colman, 44 anos. A ideia é que a atriz que interpreta a monarca seja mudada a cada duas temporadas e a primeira foto de Olivia como a rainha foi divulgada nesta segunda-feira (16) pelas redes sociais oficiais da série.

Olivia ganhou o Globo de Ouro este ano por seu papel de atriz coadjuvante no seriado O Gerente Noturno. Ela também estará no filme Assassinato no Expresso Oriente, adaptação de um dos best-sellers de Agatha Christie.

Estamos ansiosas para ver se essa transição será suave para os espectadores. A caracterização, é claro, está perfeita.