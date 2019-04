O Dia das Mães está chegando e as buscas pelos presentes perfeitos também. A equipe de CLAUDIA reuniu algumas dicas para te ajudar a presentear.

Não há nada mais especial do que dar um presente que seja perfeito para a personalidade de cada mulher. Então que tal escolher uma lembrança baseada nas características do signo da sua mãe?

Confira quais são as principais características de cada signo e os presentes ideais:

Libra

As mulheres do signo de Libra são consideradas muito charmosas e inteligentes. Então, para estimular ainda mais esse lado intelectual, invista em presentes como livros e filmes. Mas, se preferir algo mais voltado na área dos cosméticos, uma dica são os perfumes e maquiagens.

Escorpião

Escorpianas são vistas como mulheres intensas e sensuais, então não há presente mais perfeito do que itens místicos e perfumes. Além disso, as mães desse signo combinam muito com presentes intelectuais, como livros e DVDs.

Sagitário

A mulher de Sagitário é aventureira e divertida. Então, para agradar essa mãe, escolha presentes como tênis que ela possa utilizar nas próximas aventuras e objetos divertidos que estimulem a criatividade.

Capricórnio

Capricornianas são comprometidas, responsáveis e organizadas. Ótimas opções de presente são bolsas, relógios e agendas. Além disso, que tal presentear essa mãe com uma ida ao cinema para descontrair?

Aquário

Criativa e animada, a mulher de Aquário está sempre em busca de novas motivações. Dentre os presentes ideias estão acessórios modernos e personalizados, roupas descoladas e viagens.

Peixes

As piscianas são sensíveis, carinhosas e não ligam muito para o luxo. Por isso, presentes ideais são objetos artesanais, místicos e cartões.

Áries

Ousada e aventureira, a mãe do signo de fogo pode ser presenteada com um tênis sofisticado ou esportivo ou bijuterias descoladas. Se quiser apostar em uma peça de roupa, escolha um tricô, de preferência com cores fortes, como o vermelho.

Touro

Como uma pessoa muito elegante e sofisticada, a mãe taurina é decidida e forte. Para ela, seria especial dar livros que a estimulem, quadros, perfumes e semi-jóias. Um presente mais barato que também pode dar certo é uma caixa recheada de chocolates.

Gêmeos

Comunicativa, a mãe geminiana é alto astral e divertida. Nesse caso, livros de diversos temas e bolsas são a melhor opção. Uma dica também é apostar em sapatos estilosos.

Câncer

Normalmente, a canceriana já é extremamente carinhosa e romântica, sendo mãe então, ela pode ficar bastante sensibilizada ao receber um presente personalizado. Procure fazer uma cesta de café da manhã, um álbum de fotos com a família ou cartões personalizados. Caso não tenha tempo, um perfume pensado para sua personalidade pode ter o mesmo efeito.

Leão

Vaidosa, a mulher leonina é extremamente exigente. Por isso, pode apostar em roupas sofisticadas que estejam na moda. Agora, se quiser incluir a família no presente, um jantar especial pode ser a melhor jogada. Bolsas e jóias também são boas opções.

Virgem

Para uma virginiana, que é muito detalhista e perfeccionista, o presente deve ser criativo. Aposte em objetos decorativos ou roupas sofisticadas. Se ela gostar, um box de DVD da série favorita dela pode funcionar.

