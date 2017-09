Às vezes, a rotina esgota nossa energia e nos faz não fazer nada além do planejado. Outras, achamos que somos muito velhos para aprender algo novo. No entanto, aprender um novo hobby pode ser muito divertido, principalmente porque nos estimula a querer mais e faz com que nossas baterias se recarreguem mais rapidamente.

O mais difícil, no entanto, não é ter a vontade de fazer algo diferente, mas conseguir escolher alguns cursos dentre os vários que são oferecidos atualmente. Pensando nisso, separamos 6 opções de cursos super legais para você se inspirar – afinal, sempre é tempo de aprender coisas novas, conhecer pessoas e experimentar diferentes ares!

Desenho e ilustração

Desenhar pode ser muito terapêutico. O ato de colorir e desenvolver traços, além de trabalhar a criatividade, pode aliviar problemas como ansiedade e estresse. O mais interessante é que o cheiro de tinta, giz e lápis de cor conecta o subconsciente à sua criança interior, trazendo recordações antigas da infância.

Experimente:

São Paulo/SP – Escola Recriarte

A Recriarte é uma escola super conceituada no ramo. Lá você irá encontrar diversas opções de cursos para desenho e design, como cartoons, caricaturas, design gráfico e até paisagismo.

A escola possui seis unidades em toda a cidade de São Paulo: nos bairros Vila Madalena, Bela Vista, Belém, Pinheiros, Jardim Boa Vista e Centro. No site você pode encontrar todas as opções e o contato da instituição.

Rio de Janeiro/RJ – Ip Studio

Para quem é do Rio, recomendamos o Ip Studio. Além das opções básicas, a escola também oferece outras modalidades curiosas, como design de jóias e desenho de modelo vivo. Essencial para quem quer aprender traços diferentes do habitual.

Se você quer fazer o curso presencial, estão disponíveis as unidades Barra da Tijuca, Catete, Copacabana e Arco Verde. Se quiser realizar aulas à distância, basta entrar em contato pelo e-mail contato@ipstudio.com.br.

Salvador/BA – Companhia da Pintura

Para quem é de terras baianas, a Companhia da Pintura é uma boa opção. A instituição oferece pintura em tela, mangá, desenho artístico e arte infantil. A escola também oferece cursos de férias, e os valores das mensalidades e cargas horárias estão disponíveis no próprio site.

O local é no bairro do Pituba.

Jardinagem e Paisagismo

Se você é uma mulher que gosta de entrar em contato com a natureza, a jardinagem e o paisagismo são os cursos certos. Cultivar jardins e plantas ajuda a despertar o lado mais humano das pessoas. O contato com a flora trabalha a paz interior e a harmonia com o meio ambiente!

Veja algumas opções legais:

Porto Alegre/RS – Lisete Samersla

A arquiteta e urbanista Lisete Samersla ministra uma escola de Arquitetura e Paisagismo em Porto Alegre. Se você se interessa pela área e é gaúcha, a escola é uma boa pedida. Os cursos abrem vaga periodicamente, por isso é importante ficar atenta para se inscrever.

Com curso avançado em Paisagismo e oficina de Jardinagem, as datas ficam disponíveis no próprio site.

Belo Horizonte/MG – SESI/FIEMG

As mineiras que querem se aperfeiçoar em paisagismo e jardinagem podem optar pelo SESI de Minas, é uma ideia bacana para as que realmente querem ser profissionais na área. Um dos pré-requisitos é ter acima dos 13 anos de idade.

Estão disponíveis no site outras informações como valores e cargas horárias.

São Paulo/SP – Instituto de Botânica

O Instituto de Botânica é um órgão público que desenvolve pesquisas e oferece cursos na área, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

Os cursos do ramo são muito conceituados, e quem reside em São Paulo não teria uma opção melhor para se especializar em Jardinagem.

Para participar é preciso pagar uma taxa e realizara a inscrição no site.

Música (canto, instrumental, etc)

É universal: todo mundo gosta de uma boa música. Além de acalmar, a música pode trazer diversos benefícios para a saúde, como alívio de dores e até o estímulo da memória. O ato de ouvir música, cantar ou tocar instrumentos libera um hormônio chamado dopamina, que é responsável por causar sensações de prazer, como o sexo ou o ato de comer chocolate. Gostou? Dá uma conferida nessas escolas:

Vitória/ES – Vitória Música Escola

As capixabas também têm espaço: opte pela Vitória Música Escola se quiser ter aulas de canto. Além disso, a instituição também possui outras modalidades como aula de guitarra, acordeon, cavaquinho e violão.

A escola é localizada no bairro Jardim da Penha e possui contato via WhatsApp.

Rio Branco/AC – Sonata Escola de Música

A conceituada Sonata Escola de Música, localizada em Rio Branco, Acre, tem diversas opções de curso para quem gosta de Música. Oficinas como guitarra, teoria musical e musicalização infantil são apenas uma das modalidades oferecidas.

A escola não possui site oficial, porém o contato é muito simples: através da página oficial no Facebook, onde é fornecido telefone, endereço e e-mail.

Fortaleza/CE – Duetos Escola de Música

As cearenses podem contar com o Duetos para aprender a tocar instrumentos e cantar. Os cursos presenciais contam com modalidades como violão, baixo, guitarra, canto e etc.

Também há cursos musicais para crianças e as modalidades on-line, em formato de vídeo.

Fotografia

A possibilidade de registrar momentos importantes – ou corriqueiros – é o que mais atrai pessoas para o universo da fotografia. Atualmente, tudo ficou muito fácil e rápido, principalmente quando comparado com as grandes e pesadas máquinas que os primeiros aventureiros carregavam por aí.

Esqueça das selfies: além de despertar um olhar atento, a fotografia transforma tudo que se vê em arte. Que tal usar este instante decisivo para escolher esse novo hobby para sua vida? Para te dar um empurrãozinho:

Salvador/BA – Pixel

Os cursos da escola Pixel vão do iniciante ao avançado, podendo passar também pelas especializações em fotografia de casamento, de recém-nascidos e de books externos. Além disso, também oferece uma versão pocket para aqueles que não têm muito tempo para aprender os conceitos da fotografia ou ainda para quem quer apenas conhecer essa atividade.

Curitiba/PR – Portfolio

Na Portfolio você pode fazer cursos básicos de apresentação ao universo fotográfico, cursos de produção de retratos e até workshops variados — como o de liberdade fotográfica. Os alunos também podem aprender a editar fotos (para além dos filtros de Instagram!).

Belo Horizonte/MG – Espaço 422

Uma opção bem versátil, o Espaço 422 oferece uma gama bem vasta de cursos voltados para a fotografia. Além de aprender as técnicas iniciais, você pode aprimorar seus conhecimentos em ensaios, fotografia de moda e do nu e iluminação com flash.

Marcenaria

Por muito tempo, a marcenaria era conhecida como uma atividade quase que exclusivamente masculina. As ferramentas grandes e pesadas de antigamente poderiam justificar até certo ponto esse pensamento, mas, hoje em dia, vemos que essa arte perdeu muito ao deixarmos de lado tantas mulheres com talento.

Além de ser uma espécie de terapia, sobretudo por ser uma atividade que demanda concentração e calma, ela também desperta a criatividade e nos leva a quebrar barreiras com o poder versátil da madeira.

Se interessou? Confira essas escolas:

Rio de Janeiro/RJ – D3Decor

Na D3Decor, escola especializada em marcenaria moderna e produção de móveis, o aluno aprende a manusear os instrumentos de medição, a interpretar desenhos técnicos, a reconhecer os diferentes tipos de madeira e como cortá-las, a usar as ferramentas de montagem e a instalar os móveis.

Porto Alegre/RS – Confraria da Madeira

Com foco no aprendizado prático, a Confraria da Madeira oferece desde os cursos mais básicos aos mais avançados. Além disso, aulas sobre restauração de móveis, marchetaria e marcenaria livre (na qual você usa a criatividade para criar algo pensado por você) também podem ser encontradas na escola.

São Paulo/SP – Ateliê da Madeira

Você pode fazer tanto cursos presenciais quanto em DVD no Ateliê da Madeira. Essa escola conta com cursos para alunos de todos os níveis e até mesmo um voltado para a marcenaria profissional.

Gatronomia

Apesar do chef Auguste Gusteau, do filme Ratatoille, ser ficcional, seu lema nunca foi tão real: qualquer um pode cozinhar. A gastronomia é bem democrática e não é preciso ser um Remy para se aventurar na preparação de pratos.

Por isso, que tal investir um pouco mais de tempo para aprender mais sobre essa arte? Além de trazer aquela sensação de bem estar para quem cozinha, a gastronomia desperta a criatividade, aguça todos os sentidos e também une pessoas queridas. Aprenda mais em:

Manaus/AM – Alquimia

Na Alquimia, a família toda pode aprender a cozinhar ou aperfeiçoar suas técnicas. A escola oferece cursos de culinária básica, confeitaria e uma diversidade de cozinhas ao redor do mundo — como a asiática e a portuguesa, por exemplo.

Brasília/DF – Chef Catarina Melo

A escola da Chef Catarina Melo é voltada para aqueles que já tem uma noção mais avançada de gastronomia e querem aprofundar seus conhecimentos em áreas especializadas. Por isso, oferece cursos de risotos, cortes e receitas com filé mignon e até limpeza e técnicas de preparo de camarão.

Recife/PE – La Luna Escola Gastronômica

A escola gastronômica La Luna oferece cursos para iniciantes e pessoas com conhecimento avançado que desejam se aprofundar em determinados tipos de pratos. O destaque fica para as aulas de bolo de rolo, uma sobremesa típica da região.

Cerâmica

Colocar a mão na massa – ou melhor, na argila – é uma excelente forma de controlar o estresse e exercitar o autoconhecimento por meio do estímulo da criatividade, da concentração e da coordenação motora. Além disso, imagine só que delícia enfeitar sua casa ou presentear pessoas queridas com peças de cerâmicas feitas por suas próprias mãos! Onde encontrar:

São Paulo/SP – Noni SP

Além de aprender sobre argila, esmaltação e queima, no Noni você pode escolher a cor da argila com a qual quer trabalhar e leva para casa de duas a quatro peças, dependendo do que você conseguir produzir no curso.

Curitiba/PR – Artemista

No curso oferecido Artemista – Galeria Atelier E Escola De Artes, você não só aprende como modelagem, como tem a chance de se arriscar na pintura das peças.

Belo Horizonte/MG – Fernanda Poletti

O artista Fernando Poletti ensina sobre escultura, utilitários, moldes e técnicas decorativas. O curso segue o formato atelier livre, privilegiando a criação autoral dos alunos.