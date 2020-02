Todo mundo precisa de um tempo para recarregar as baterias

Foto: Getty Images

Quem não tira férias pode render menos no trabalho, se irritar com mais facilidade e se sentir insatisfeito com maior frequência. Um período anual de folga é essencial para repor as energias e encarar a rotina do trabalho e da família com mais força. Confira abaixo nove motivos para tirar férias, com dicas da revista ANAMARIA.

Desligar da rotina

Por mais que você ame sua casa e seja uma funcionária superdedicada ao trabalho, todo mundo precisa de um tempo para cuidar de si. Faz bem até para as crianças!

Visitar lugares diferentes

O planeta Terra é muito grande para a gente passar a vida toda parada no mesmo lugar, não é mesmo?

Tirar o atraso da leitura

Quem não tem uma pilha de livros esperando para serem devorados pode criar a sua dando uma passada antes em uma biblioteca ou livraria.

Recarregar as baterias

Mudar de ares enche o corpo e a alma de energia para recomeçar um novo ciclo na vida. Você se sentirá novinha em folha depois das férias!

Conhecer pessoas interessantes

Uma viagem bem aproveitada pode render amigas fiéis e até um novo amor.

Comer sem pressa

Saborear cada alimento colocado no prato, incluindo a sobremesa, é um privilégio para poucos. Experimente e comprove!

Fugir do fogão

Ou, pelo menos, ganhar uma mãozinha com a louça suja.

Ser recebida com festa por quem ficou

Sentir-se querida faz bem para o ego e para o coração.

Não ter hora para acordar (nem para deitar!)

Existe coisa melhor do que dormir até o sono acabar?