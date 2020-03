5 séries da Amazon Prime para maratonar

Para quem tem a oportunidade de fazer o isolamento voluntário, sabe-se que temos mais algumas semanas para ficar em casa por conta da pandemia do novo coronavírus. Selecionamos 5 títulos para te deixar atualizada com conteúdo que está disponível na Amazon Prime. Confira a lista!

Fleabag

São apenas duas temporadas, mas que valeram por várias. Os maiores prêmios da temporada foram merecidos. Phoebe Waller-Bridge originalmente criou a peça de teatro e depois a adaptou para streaming. Fleabag é a ‘pulga de bolsa’, ou melhor, o que chamaríamos de bagaceira. Ela tem problemas com a irmã, a madrasta, os namorados…. com o padre. Sem spoilers, mas essa é aquela série que, quando começamos, não paramos mais!

The Marvelous Mrs Maisel

Outra série premiada, que fez valer seu reconhecimento, é a A Adorável Mrs Maisel, da criadora de Gilmore Girls, Amy Sherman-Paladino. A série conta a improvável história de uma mulher, nos anos 1950-1960, que ‘ousa’ se lançar como comediante de stand-up. Emocionante, divertido e absolutamente viciante, a série coloca nossa fictícia Mrs Maisel convivendo com pessoas reais, como Lenny Bruce. Tudo isso com um bom ritmo e figurinos deslumbrantes.

Good Omens

É apenas uma temporada, mas é sensacional. Humor britânico e ácido, excelentes atuações do sempre carismático, David Tennant , e o versátil, Michael Sheen, que mantém a tensão e a curiosidade sobre a história desses anjos (um bom e um mau) que podem salvar o mundo, ou acidentalmente, destruí-lo. Adaptação do livro de mesmo nome escrito por Terry Pratchett e Neil Gaiman (também autor de American Gods e Sandman), a série foi recebida com muito carinho pelos fãs. Vale cada minuto.

Modern Love

A série, inspirada nas colunas do jornal The New York Times, tem um roteiro inteligente e detalhista. São sempre histórias de relacionamentos, mas nem sempre apenas românticos. Quando você percebe, já se apaixonou. O elenco é também incrível com especial destaque para a participação de Anne Hathaway.

Will & Grace

Sucesso nos anos 1990, com algumas piadas já datadas, mas com os coadjuvantes mais divertidos (Jack e Karen), em tempos de quarentena é mais do que justificável uns dias de nostalgia, né?

The Looming Tower

A história da guerra interna entre FBI e CIA acabou deixando passar a entrada de terroristas em território americano. A consequência foi o ataque à torres gêmeas de Nova York, em 09 de setembro de 2001. Série densa e extremamente interessante.

