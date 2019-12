Lua Cheia e sexta-feira 13: Ritual e oração para passar plena por esse dia

Não tem jeito, a Lua Cheia, que está em Gêmeos, tem o poder de exaltar os nossos sentimentos – sejam eles negativos, ou positivos. Então, mais do que nunca, é preciso estar atenta. Ainda mais por, hoje, se tratar de uma sexta-feira, 13.

Não, não vão acontecer coisas desastrosas, como muitas superstições dizem por aí. E, obviamente, não é para maltratar gatos pretos e vilanizar os bichanos, que são nossos amigos! Inclusive, para muitas pessoas, pode ser uma data de muita sorte.

De acordo com os especialistas do Astrocentro, o 13 é mal interpretado há muito tempo, não existe, por exemplo, nenhuma evidência de que ele tenha sido considerado um número de azar por culturas antigas – para muitos povos ele era sagrado!

De qualquer forma, se você sentir que precisa passar por uma purificação (principalmente, para passar ainda mais plena por esse dia!), CLAUDIA pediu ao Astrocentro que preparasse uma oração e um ritual especial para essa Sexta-feira 13 com Lua Cheia.

Oração

Faça o sinal da cruz e diga em voz alta: “Deus, atendei ao meu pedido, vinde em meu socorro e ajuda-me, que sejam confundidos e envergonhados aqueles que buscam minha alma, que voltem atrás aqueles que me desejam males, que se confundam e me desejem bem, somente o bem, regozijem-se e alegrem-se em vós os que vos buscam, e os que amam, diga sempre Engrandecido seja o senhor, vós sois o meu favorecedor e meu libertador, Senhor Deus não demoreis, Glória ao pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Gloriosos São Sebastião, São Jorge, São Lázaro, São Roque, São Benedito, São Cosme e São Damião, todos vós”.

Faça o sinal da cruz três vezes e continue: “Bem aventurados Santos do céu, que curais e aliviais os enfermos, intercedei junto ao Senhor Deus pelo seu servo (dizer seu nome). Vinde Gloriosos Santos, em seu auxílio. Fechem-se os olhos malignos, emudeçam as bocas maldosas, fujam os maus pensamentos e desejos. Por esta Cruz será (dizer seu nome) defendido. Por esta Cruz será (dizer seu nome) defendido. Por esta Cruz estará (dizer seu nome) livre”. Faça novamente o sinal da cruz e reze um pai nosso e três aves Marias.

Ritual

Banho de Proteção Espiritual Em uma sexta-feira, 13, coloque em uma vasilha alfazema, guiné, boldo, alecrim e manjericão. Jogue água morna sobre eles e macere com a ajuda de um socador de pilão. Coe e, após o banho, antes de se enxugar, jogue no corpo todo, do pescoço para baixo, mentalizando coisas boas. Enxugue-se com uma toalha branca. Ritual de purificação É importante que, além do corpo, seja purificado também o ambiente. Em uma sexta feira 13, faça uma faxina no ambiente a ser purificado jogando objetos e roupas que não servem mais, mude os móveis de lugar, limpe o chão e móveis com óleo de alfazema diluí