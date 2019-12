Lua Cheia do dia 12 em Câncer deixará você mais sensível e carente

A segunda semana do mês de dezembro será marcada por uma Lua Cheia, quando as emoções ficam mais intensas, em Câncer, signo de água conhecido por ser um dos mais sensíveis do zodíaco.

De acordo com Susan Miller, astróloga de CLAUDIA, neste período, provavelmente, sua sensibilidade estará mesmo à flor da pele. Por isso, é indicado adiar tudo o que exija um certo sangue frio. Segundo ela, a menor das provocações pode ser a gota d’água e o melhor é recorrer à companhia de pessoas queridas.

Veja abaixo como o fenômeno, que acontece na próxima quinta-feira (12) e se estende até o sábado, afetará cada signo.

Se prepare porque, nesse início de mês, uma viagem inesperada pode acontecer. Sei que a maioria das pessoas viaja perto do Natal ou do Ano Novo, mas sua viagem pode acontecer antes e levar você para uma cidade próxima.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Essa Lua Cheia iluminará sua segunda casa financeira de renda pessoal, portanto parece que você pode receber boas notícias sobre dinheiro nesse momento – por exemplo, se você pediu um aumento, ele pode ser percebido depois. Você provavelmente reduzirá as contas que deve e poderá enviar depósitos relacionados a seus compromissos para várias empresas.

Netuno estará em um ângulo difícil com a Lua Cheia de 12 de dezembro, portanto não seria o momento certo para assinar um contrato, pois parece que as principais cláusulas podem ser confusas, enganosas ou ausentes. Com Netuno agindo, será vital que você verifique com seu advogado antes de assinar para que ele possa protegê-lo.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Essa Lua Cheia promete fechar um grande capítulo na sua vida, algo importante pode acontecer com você. Como Gêmeos é o signo da comunicação, trabalhos que tenham a ver com essa área serão beneficiados.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

A Lua Cheia do dia 12 em Câncer pedirá mais descanso. Reserve um tempo para, com calma, refletir sobre o ano que se encerra e mentalizar tudo o que deseja para 2020.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Essa Lua Cheia iluminará sua décima primeira casa de amigos, diversão, festas e reuniões de todos os tipos. Espere por muitas conversas e encontros. O momento será para relaxar um pouco mais e se divertir.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Essa é a única lua cheia a cair em seu setor de carreira este ano e, por isso, é um momento importante. Digamos que você esteja passando por entrevistas de emprego, provavelmente será nesta lua cheia que você descobrirá se vai conseguir e as coisas parecem muito positivas para você.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

A Lua Cheia de 12 de dezembro pode surpreender você com alguma viagem ou a conclusão de algum grande plano. Se você já estiver de malas prontas, só verifique novamente suas acomodações. Netuno pode deixar as coisas um pouquinho confusas e talvez você esqueça de fazer uma determinada reserva ou errar o endereço.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Vem coisa boa por aí! Com a Lua Cheia em Câncer e seu regente, Plutão, alinhado a Venus, o fim de semana do dia 12 promete ser particularmente cheio de magia.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

A Lua Cheia do dia 12 promete ser um bom momento para firmar uma forte aliança comercial. Contudo, tal qual em um casamento, você e seu parceiro ou sua parceira de negócios precisarão chegar a um entendimento sobre como o dinheiro será aplicado.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Essa Lua Cheia em Câncer promete! Nos dias seguintes (14 e 15), por exemplo, há boas chances de você conhecer alguém inesperadamente. A atração será instantânea.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

A Lua Cheia do dia 12 iluminará seu setor amoroso, fortalecendo-o. Existe até a possibilidade de pintar um bebê. Se já têm filhos, eles serão motivo de orgulho. Caso esteja pensando em mudar de casa ou reformá-la, o período será propício para movimentar seus planos – ainda que as festas de fim de ano possam trazer alguns entraves.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Este período será voltado para a família. Você poderá hospedar um parente ou se dedicar a preparar a casa para as festividades. Material ou espiritual, um sonho de longa data estará em vias de se realizar.

Leia a previsão completa para seu signo aqui

Leia também: Horóscopo da semana de 9 a 15/12: tranquilidade e fluidez

+ Horóscopo: as previsões de Susan Miller para dezembro

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente