Lollapalooza é interrompido por risco de acidente; há previsão de retorno

A forte chuva que cai em São Paulo na tarde deste sábado (6), com direito a raios e vendaval, causou a interrupção do festival Lollapalooza, realizado no Autódromo de Interlagos. Embora no festival a chuva ainda não tenha caído com intensidade, a previsão é de tempestade.

No Twitter há relatos de oficiais do Corpo de Bombeiros alertando o público e tomando as devidas providências para garantir a segurança de fãs e artistas.

eu já fugi de perto do palco e outras estruturas… CHUVA EM SP É COISA MUITO SÉRIA #LollaBR — nay (@nayanedecastro) April 6, 2019

As áreas próximas aos palcos foram evacuadas, mas o público segue dentro do Autódromo, na expectativa de que os shows voltem a ser realizados. Há possibilidade de que algumas apresentações tenham de ser canceladas. O rapper Rashid, que teve o show interrompido, não deve voltar ao palco.

Previsão de retorno dos shows

Em entrevista ao canal Multishow, Fernando Altério, presidente da T4F, produtora responsável pelo Lollapalooza Brasil, disse que a expectativa é que a tempestade passe em cerca de uma hora, e os shows possam ser retomados.

A produtora está tentando organizar um esquema de transporte especial para que nenhum show seja cancelado e as pessoas possam voltar para casa em segurança no final do dia.

O festival começou na sexta-feira (5) e segue até domingo (7).