Jardim em versão miniatura

Que tal reproduzir a natureza num pequeno frasco? Essa é a proposta dos terrários. “Colocados num vidro, terra, plantas, água e oxigênio funcionam como um miniecossistema”, diz a arquiteta Verônica Naka. “Dependendo do projeto, as regas são feitas apenas a cada 20 dias”, completa. Ela ensina, num passo a passo simples, como montar o pequeno jardim com objetos que você tem em casa.

Material

1 colher de café

Terra vegetal

Musgo natural

1 lâmpada velha

1 alicate

1 plantinha

1 pinça

1 conta-gotas

Passo a passo

1. Com cuidado, retire o miolo da lâmpada incandescente. Utilize um alicate para facilitar o trabalho.

2. Acomode a terra no fundo da lâmpada com a ajuda da colher. Evite socar muito. A terra deve ficar fofa.

3. Preencha o bulbo da lâmpada com aproximadamente 3 cm de terra.

4. Com a pinça, acomode a plantinha na terra. Enterre as raízes completamente.

5. Cubra a terra com o musgo. Use a pinça para acomodar os raminhos. Regue com o conta-gotas, sem encharcar.

Quais são as melhores espécies?

Geralmente os terrários são montados com suculentas, que lembram pequenas árvores. Além disso, essas espécies vêm do deserto e exigem naturalmente pouca água.