7 ilustradoras para você enfeitar a sua casa com imagens de mulheres

O rabisco desse desenho nasceu há dez anos, no canto de um caderninho, embalado em sentimentos que nem sei mais (deslize para o lado pra ver) Postei logo no Flickr, inclusive sdds flickr. Virou pôster há coisa de 3, 4 anos, em duas versões, há 2 virou série limitada de pratos, no ano passado acrescentei umas texturas e novas cores. Não fiquei muito satisfeita com o resultado, fiz uma enquete perguntando qual vocês preferiam, e entre uma e outra decidi não decidir; fiz uma terceira. Que a esta altura já deve ser a décima quinta. E eu sempre volto a ele. O amor tem dessas coisas. Vem como rascunho, a gente vai caprichando, acertando, procurando melhorar. Pode ser que mude a todo momento – para assim sempre ser perfeito. Já contei pra vocês que sou geminiana? ♥️🐠 . . #LoveisHardToExplain #SobreAmoreOutrosPeixes é uma série que usa seres do mar como metáfora para sentimentos. Print disponível em www.evauviedo.com.br/loja — #AboutLoveandOtherFishes is a series that uses the sea creatures as a metaphor for feelings. Read more at www.evauviedo.com.br . #EvaeosTubarões #watercolor #ecoline #ink #aquarela #peixes #amor #acuarela #instaart #illustration #drawing #artsy #instagood #instaart #art_we_inspire #artofvisuals #art #prints #poster

