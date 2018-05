Quadros de botânica são uma ótima opção para aumentar o verde na sua casa

A paixão por plantas tem conquistado cada dia mais pessoas. Mesmo assim, com a correria do dia a dia, nem todo mundo tem tempo para cuidar dos vasos e jardins. Isso, porém, não é desculpa para abrir mão de ter um cantinho verde na sua casa.

Veja também: Inspirações de tatuagens delicadas para quem é apaixonada por botânica

Quadros com estampas de botânica são uma ótima opção para trazer as cores da natureza para dentro do seu lar, provocando uma sensação de frescor e alegrando qualquer ambiente. Por isso, separamos algumas sugestões para lhe ajudar:

1. Ilustração de costela de adão

A partir de R$ 29,90 na Decohouse

–

2. Palmeira grande

Por R$141,45 na Design Mania

–

3. Folhas e pôr do sol

Por R$45 na Elo7

–

4. Palmeiras verdes e secas

A partir de R$ 102 na DePoster

–

5. Ilustração de folha de bananeira

A partir de R$49,90 na Loja Quadrinhos

–

6. Fotografia de folha de bananeira

Por R$149 na Oppa

–

7. Plantas variadas

Por R$39 na We Vans