Virgem

23/8 a 22/9

Setembro será incrível. Pela primeira vez neste ano, você terá controle sobre os eventos que a envolvem. Marte entrará no seu signo a partir do dia 5. Por isso, coragem e motivação não irão faltar. Apresente suas ideias e tome iniciativas. Marte também fará você brilhar. Para as solteiras, este é o momento de conquistar alguém especial. Circule e conheça pessoas. As comprometidas terão a atenção do parceiro. A Lua cheia em Peixes trará um relacionamento próximo do seu auge. Se houver algum mal- -entendido, não deixe de conversar. Plutão estará alinhado à Lua cheia na sua casa do amor verdadeiro. Você vai se sair muito bem financeiramente neste mês. No dia 15, quando Vênus se alinha a Júpiter, poderá receber notícias que vão emocioná-la.

Libra

23/9 a 22/10

Neste mês, você será favorecida. Júpiter, planeta dos presentes e da sorte, estará na sua primeira casa, regendo seus mais profundos desejos. No dia 2, Marte e Urano, planeta da surpresa, entram em perfeita sintonia. Aproveite as boas vibrações deste mês especial, quando pessoas influentes estarão de olho em você. Uma boa maneira de conhecer gente interessante é se voluntariando para um trabalho social. Além de ajudar os outros, você entrará em contato com quem compartilha dos seus ideais. Para o romance, o melhor período será do começo do mês até o dia 19, com Vênus iluminando sua casa da amizade e dos eventos sociais. Viagens também são recomendadas, principalmente para perto da natureza. Próximo à Lua nova, no dia 19, vá com calma e medite sobre aquilo que gostaria de realizar. Reflita também sobre a saúde e os hábitos que estejam prejudicando você. Procure alternativas ou um profissional que possa ajudá-la.

Escorpião

23/10 a 21/11

Sua popularidade estará em alta no começo do mês e não deve demorar para você perceber como é reconhecida na sua profissão. No dia 15, vibrações de Júpiter, planeta da sorte, podem aumentar sua renda e ajudá-la a causar boa impressão em entrevistas de emprego. No dia 19, durante a Lua nova, diversos planetas alinhados vão iluminar sua casa dos eventos sociais. Você gosta de ficar sozinha, mas vai adorar encontrar amigos e fazer contatos, o que impulsionará sua carreira. Deixe o coração aberto, pois é possível que você encontre alguém interessante. Os melhores dias do mês para o amor são os que antecedem a Lua cheia, principalmente o 6. Talvez você conheça uma pessoa importante, que fará parte da sua vida por muito tempo, até para sempre. Se estiver namorando, seu relacionamento vai dar um passo adiante. A partir do dia 28, fique atenta a novidades que farão com que avance em uma questão de grande relevância.

Sagitário

22/11 a 21/12

Este poderá ser o melhor mês do ano para você, sagitariana! Aproveite os primeiros dias para viajar e recarregar as energias, pois, na volta, sua carreira deve alçar voo. Uma série de planetas estará reunida em sua casa das honras e conquistas, o que levará você a um incrível momento profissional. Marte será o responsável por abrir portas – e, a partir do dia 5, pessoas influentes estarão dispostas a ouvir suas ideias. Caso se candidate a um novo emprego, tudo irá conspirar a seu favor. A Lua nova no dia 19, em conjunção com Vênus na sua casa da carreira, traz ainda mais poder para esse setor. Todos os seus esforços irão render frutos após essa data. A casa será o maior foco da sua atenção perto da Lua cheia, no dia 6. Faça os ajustes e reparos que forem necessários. No amor, a primeira metade do mês será a mais prazerosa. Se estiver comprometida e quiser investir na intimidade de vocês, faça uma viagem a dois. O dia 9 será especial, com muita diversão entre amigos. Se tiver uma festa, não deixe de ir.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Você anda pensando muito em viajar, capricorniana? Os astros dizem que sim, e isso vai ficar ainda mais claro perto da Lua cheia, no dia 6. A presença de Netuno, em conjunção com a Lua, e Marte na sua casa das relações internacionais, indica que você deve preferir um lugar com água, como um lago ou uma ilha. Ou apenas curtir a brisa no litoral. Sua intuição mostra que você quer crescer, aprender e mudar o foco da sua atenção, e este mês deve presenteá-la com o que deseja. Toda a energia planetária que vem se formando para ajudá-la a realizar seus sonhos estará disponível para você a partir do dia 19, com a Lua nova. O que realizar nesse dia e nos dez seguintes terá rápido progresso e você poderá colher os frutos por muitos meses, possivelmente para sempre. Sua carreira continua a mostrar sinais de crescimento, tendência que começou no início do ano. No dia 15, seu trabalho será reconhecido e bem recompensado financeiramente.

Aquário

21/1 a 19/2

Os eclipses que ocorreram no mês passado tiraram a aquariana da sua zona de conforto, mostrando que não há razão para esperar para colocar seus planos em ação. Prepare- -se para um período muito estimulante. Apesar de você não ser materialista, o gerenciamento das finanças será tema central neste mês, e os primeiros sinais devem aparecer na Lua cheia, no dia 6. No entanto, evite assinar documentos, já que Netuno poderá encobrir parte dos fatos ligados a assuntos dessa natureza. Seja paciente e espere quanto puder para resolver essas questões. No dia 19, a Lua nova e cinco planetas se reúnem na casa que rege seu dinheiro relacionado às outras pessoas, influenciando empréstimos, cartões de crédito, poupança e acordos financeiros. Muita informação virá à tona a partir desse dia. A boa notícia é que você vai tomar as rédeas do seu futuro financeiro e, como resultado, ficará mais focada e terá mais recursos para lidar com qualquer situação.

Peixes

20/2 a 20/3

Você estará determinada a fortalecer sua saúde e, quanto mais medidas tomar nessa direção, melhor serão os resultados, que devem aparecer já a partir do dia 4. Mercúrio deixará de ficar retrógrado no dia 5. Com isso, a tendência será um aumento no ritmo de trabalho, mudança bem recebida por você, que estava cansada da demora para finalizar seus projetos. Uma Lua cheia importante chega no dia 6, a única deste ano a iluminar seu signo, favorecendo um novo projeto criativo e pessoal. Você se sairá bem financeiramente, o que fica claro nos primeiros dias do mês, no seu setor dos ganhos. Os dias 15 e 17 também prometem surpresas e, possivelmente, um aumento de salário. Um evento cósmico incomum reunirá corpos celestes na sua casa das parcerias, cristalizando um novo contrato na Lua nova do dia 19 ou nos dias próximos. O movimento terá o poder de formar alianças e mudar sua vida de forma positiva por muito tempo!

Áries

21/3 a 20/4

Você parece estar se ajustando bem às mudanças trazidas pelos eclipses do mês passado. A sensação é de que uma nova fase está começando, com foco e sensibilidade diferentes. Aproveite a calmaria na primeira metade do mês; o ritmo logo deve aumentar. Você estará ocupada com ideias de projetos para a sua casa. A partir da metade do mês, com a Lua nova no dia 19, você irá enfrentar um desafio no trabalho que lhe trará liberdade criativa e a chance de se destacar, mas que pode fazer com que se sinta pressionada. Não perca a confiança. Você dará conta do recado. Júpiter terminará a passagem na sua casa das parcerias e casamento e só deve retornar em 2028. Se está a fim de se envolver com alguém novo, tente dar esse passo em setembro. As solteiras podem esperar muita sorte, especialmente no dia 4. Se estiver apaixonada e sonhando em se casar, uma boa surpresa deve vir no fim do mês. Vênus permanecerá na sua casa do amor verdadeiro até o dia 19. Olho vivo nas oportunidades.

Touro

21/4 a 20/5

Setembro tem potencial para ultrapassar suas expectativas no amor e na diversão. Se estiver solteira, circule e esteja aberta a novos tipos de pessoa. Se for comprometida, essa pode ser a hora de estreitar mais os laços com o parceiro. A Lua cheia, no dia 6, vai iluminar seu setor social. Mas tem um propósito maior. Netuno, planeta da imaginação, se unirá a essa Lua para criar momentos mágicos em qualquer evento ao qual você compareça. O foco deste mês é sua vida pessoal. A segunda quinzena irá trazer as melhores notícias, já que as sementes de um novo amor vão começar a nascer e florescer. No dia 15, Vênus, seu regente, receberá vibrações do planeta da boa sorte, Júpiter. No dia 19, durante a Lua nova, você deve sentir a força desses aspectos românticos. As condições não poderiam ser melhores. Cada planeta atuará como um amigo que gostaria de ver você e alguém muito especial ficarem juntos.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Você tem um grande desafio na carreira e nenhum tempo a perder. Isso vai ficar perceptível assim que o mês começar. Espere por boas notícias profissionais perto da Lua cheia, no dia 6. Seu nome ficará em alta. Plutão será amigável, tornando provável que você receba uma boa quantia de dinheiro. A Lua nova do dia 19 enviará uma enxurrada de oportunidades. Mercúrio não estará mais retrógrado já a partir do dia 5, movimento em que esteve desde o dia 9 de agosto. Espere para assinar contratos até o dia 22 ou 23, que serão as melhores datas para firmar qualquer tipo de compromisso. Se você pretende receber convidados na sua casa ou dar uma festa, tem todo o apoio dos astros. Uma viagem rápida e espontânea pode surgir. Será melhor ainda se escolher o dia 2, quando Marte e Leão encontram com Urano, planeta da surpresa. Ou, ainda, entre os dias 15 e 17, que terão Vênus mandando energia para o setor do romance.

Câncer

21/6 a 21/7

As notícias sobre sua vida financeira e carreira serão positivas neste mês. Avanços profissionais inesperados nos dias 1º e 2 a deixarão bastante animada. Algo ainda melhor do que você está esperando vai acontecer. Uma boa parte de setembro traz a chance de uma viagem para um lugar distante. Se possível, escolha um destino próximo ao mar, que é o seu elemento. Os dias que antecedem a Lua cheia do dia 6 deverão atrair um evento romântico e memorável. Plutão também marcará presença na Lua cheia. Você poderá contar com todo o apoio de seu parceiro no amor ou nos negócios. Se viajar a trabalho, espere fechar um ótimo acordo com seu cliente. Um conjunto de planetas move-se na direção da sua casa das comunicações após a Lua nova do dia 19, sugerindo uma negociação que pode resultar em contrato. Saturno estará alinhado à Lua nova – portanto, vá com calma e, principalmente, seja gentil consigo mesma.

Leão

22/7 a 22/8

Seguindo a tendência do mês passado, a leonina terá provas de que o Universo está com pressa de fazê-la andar para a frente. É possível que receba uma notícia importante nos primeiros dias do mês, quando Marte se aproxima de Urano, planeta da surpresa. Pode ser uma bela viagem ou novidades de um projeto internacional no qual você está prestes a se envolver. Assuntos acadêmicos e jurídicos também farão progressos. Você estará absorta em questões financeiras e medidas que terá de adotar em breve. Temas como seguros, herança, empréstimos e impostos estarão iluminados em seu mapa a partir do dia 6. A Lua nova no dia 19 também enfatizará questões relacionadas a dinheiro. Essa pode ser a sua oportunidade para pleitear um aumento ou uma promoção. Então crie coragem e argumente a seu favor. Se estiver solteira, suas melhores chances para diversão e romance serão quando Vênus estiver transitando em Leão, até o dia 19.