Horóscopo: previsões de Susan Miller para os signos em fevereiro

Aquário

21/1 a 19/2

Este será um mês muito mais gentil com você do que o último. Volte sua atenção para as próprias necessidades nos primeiros dias. A Lua nova, no dia 4, com a ajuda de Júpiter, lhe dará apoio para materializar um sonho. O planeta, no seu setor da amizade, mostra que um amigo será fundamental no surgimento de uma grande oportunidade. Na primeira quinzena, poderá fazer uma viagem ou assinar um contrato. A partir do dia 15, o foco passa a ser sua casa. No trabalho, Sol e Marte atuarão juntos para dar impulso a qualquer ideia. A Lua cheia, no dia 19, iluminará a seara do dinheiro, e a renda deve se sobrepor aos gastos. Você ainda terá Saturno ao seu lado para trazer estabilidade às finanças. Aproveite para colocar tudo em ordem antes que Mercúrio fique retrógrado, em março.

Peixes

20/2 a 20/3

Fique tranquila, as despesas vão se acalmar depois do dia 14. Com Marte em Áries, você se sentirá motivada a ganhar dinheiro e sua criatividade para tal estará em alta. Anote todas as ideias que surgirem, pois serão lucrativas. A partir da Lua nova, no dia 4, use seu tempo para pensar em uma estratégia que a levará aos seus objetivos. Os planetas apontam que sua carreira está indo bem e que receberá o reconhecimento devido. Resolva todos os assuntos que puder antes que Mercúrio fique retrógrado, em março. Os dias 3 e 7 deste mês são excelentes para assinar contratos. No dia 12, você terá uma surpresa financeira, mas, como Urano é imprevisível, não há como dizer para onde as coisas vão andar. Permaneça sempre otimista. A Lua cheia, no dia 19, representará um marco para seu relacionamento mais próximo, contribuindo para o desenvolvimento de sua vida pessoal. O astro ainda promete descobertas, talvez até uma gravidez. Os dias 16 e 17 serão muito românticos.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua nova, no dia 4, influenciará sua vida social. Aliada a Júpiter, deve trazer pessoas para seu círculo que contribuirão com seu futuro. Se está pensando em trabalho voluntário, este é um ótimo momento. A experiência pode fazer de você uma líder melhor no escritório. Mercúrio voltará ao movimento retrógrado em março; então coloque tudo o que puder em ordem agora. Os melhores dias para fechar acordos serão 3 e 7. A proximidade entre Júpiter e Marte, seu regente, favorecerá as finanças. Marte seguirá no seu signo até dia 14 e também se aproximará de Urano, deixando-a mais segura e independente. Aproveite a oportunidade, já que Urano só voltará a circundar Áries daqui a 84 anos. A Lua cheia, no dia 19, a levará à conclusão de um projeto, o que lhe trará reconhecimento. O astro em Virgem pode ajudá-la a se comprometer com uma rotina mais saudável, incentivando-a até mesmo a inscrever-se para participar de uma competição fitness.

Touro

21/4 a 20/5

Este será o melhor mês do ano para a carreira. No dia 4, a Lua nova traz um carregamento de boa sorte e influencia diretamente as propostas de trabalho. O astro em geral cria oportunidades excelentes para você encontrar sua vocação. Nas duas primeiras semanas, mantenha tudo confidencial. Você não vai querer olhos invejosos sobre essas chances. O dia ideal para suas finanças é 7. De 14 deste mês a 31 de março, Marte passará pelo seu signo, colocando você e seus desejos em foco. Nesse período, que acontece a cada dois anos, você demonstrará coragem e determinação para alcançar o que quiser. A Lua cheia, no dia 19, aumenta seu poder de sedução. Prepare-se para conhecer pessoas diferentes. Se estiver em um relacionamento, planeje algo romântico. Caso pretenda aumentar a família, procure fazer exames e certificar-se de que está tudo bem. No dia 27, estará pronta para a diversão. A data é ótima para marcar um passeio, festa ou jantar com os amigos – e também para o trabalho voluntário.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Um processo de expansão se inicia com a Lua nova no seu signo, no dia 4. Você estará mais confiante e pronta para dar passos que antes considerava arriscados. Algum parceiro, romântico ou profissional, trará uma boa oportunidade. Os dias 3, 7 e 9 serão especiais para a carreira. Se possível, assine contratos e marque reuniões importantes nessas datas. Com a ajuda de Marte e Júpiter, é esperado que seu rendimento aumente. Os amigos desempenharão um papel importante nos ganhos. Reserve o período entre 14 deste mês e 31 de março para descansar ou planejar novas empreitadas. Mercúrio voltará ao movimento retrógrado no dia 5 de março. Portanto, se tiver alguma questão médica pendente, tome providências na segunda quinzena deste mês. A Lua cheia, no dia 19, influenciará os assuntos do lar. O fenômeno irá ajudá-la em questões familiares também. Procure resolver problemas relacionados aos seus pais bem perto dessa Lua, pois será mais fácil todos concordarem.

Câncer

21/6 a 21/7

A carreira será o foco no começo deste mês. Marte iluminará sua casa das conquistas até dia 14, quando as melhores oportunidades virão. No dia 4, a Lua nova trará bastante dinheiro de maneira inesperada. Os valores continuam a subir no dia 7, quando Júpiter e o Sol se alinham. Do dia 14 deste mês até 31 de março, você estará mais sociável e com vontade de encontrar os amigos. Aproveite e libere a tensão provocada pelo trabalho. Um dia perfeito para curtir a companhia de alguém querido é 27, pois Marte entra no seu setor da amizade e se alinha ao Sol. No dia 19, a Lua cheia iluminará a parte do seu mapa que rege a comunicação. Seu papo favorecerá o fechamento de negócios e acordos. Resolva ao máximo questões em aberto, pois Mercúrio entrará em movimento retrógrado no dia 5 de março, levando a mudanças de ideia. Se der, faça uma viagem rápida para esvaziar a cabeça. Vênus trará oportunidades para o romance nos dias 16 e 17.

Leão

22/7 a 22/8

Depois de um mês estressante, este será mais tranquilo. No dia 12, você se sentirá inspirada para programar uma viagem para um destino distante. A posição de Júpiter, planeta da sorte, indica que o motivo da ida será romântico ou profissional. A Lua nova, no dia 4, iluminará seu setor do casamento. É provável que sinta a união se solidificar ainda mais. Caso não esteja nesse clima amoroso, direcione essa energia de alianças para a vida profissional. Marte se mudará para Touro entre os dias 14 deste mês e 31 de março, colocando sua carreira sob holofotes. Os frutos desse período serão colhidos nos próximos dois anos. Portanto, empenhe–se em caminhar no sentido que mais lhe agradar. No amor, tudo mudará no dia 7, quando Júpiter nessa casa alcança o Sol no setor das parcerias. A Lua cheia, no dia 19, vai abrilhantar suas finanças. É provável que você receba propostas de emprego com ótimas ofertas salariais.

Virgem

23/8 a 22/9

Portas vão se abrir após a Lua nova, no dia 4. O astro coloca as coisas em movimento. Mesmo assim, talvez não seja a hora de uma mudança brusca de emprego. Aguarde a Lua nova de junho se quiser uma promoção. As dívidas devem diminuir depois do dia 14, quando Marte assume sua casa do dinheiro. Na segunda quinzena, talvez você pense em investir em sua educação ou em adquirir conhecimentos que expandam a mente. A Lua cheia, no dia 19, será no seu signo e irá transformá–la no centro das atenções. Coloque suas necessidades à frente de tudo. O período também é propício para a tomada de decisões importantes. Como recompensa, poderão surgir viagens ou momentos de grande alegria. No final do mês, muitos planetas estarão no seu setor do amor. É provável que conheça alguém mais velho, mas a idade não será exatamente um problema para você. Já as comprometidas precisarão dar mais atenção ao par, fazendo escolhas que beneficiem ambos.

Libra

23/9 a 22/10

A prioridade será a vida pessoal. Em casa, é possível que você sinta que o espaço está muito apertado e queira se mudar ou redecorar tudo para que fique mais com a sua cara. A Lua nova, no dia 4, ilumina seu setor do amor, deixando claro que você se entregou totalmente e só tem olhos para seu parceiro. Mas permita a ele cuidar de você um pouco. Se não estiver comprometida, talvez conheça alguém especial em uma viagem curta. No dia 19, a Lua cheia trará a vontade de ficar sozinha. Caso esteja se sentindo mais cansada do que o normal, dedique algum tempo para relaxar e ficar de pernas para o ar, evitando assim uma gripe. Verifique se suas vacinas estão em dia. Nas finanças, uma série de despesas inesperadas pode surgir. Esse período de gastos elevados se estenderá de 14 deste mês a 31 de março. Apesar da pressão, você conseguirá dar conta das finanças. Com tantas coisas acontecendo, é importante que se mantenha otimista. Assim poderá lidar com qualquer situação.

Escorpião

23/10 a 21/11

Se deseja mudar de casa, o período após a Lua nova, no dia 4, é perfeito. Analise suas opções e vá fundo. Além disso, Júpiter indica que a primeira metade do mês é a fase ideal para fazer investimentos. Com muitos planetas na seara dos contratos, é provável que você feche um acordo com muitos benefícios. Até julho, sua carreira será iluminada por Júpiter em bom ângulo com o Sol. Os dias 7 e 27 serão os melhores dias do mês para ver resultados surpreendentes no trabalho. Os lucros serão elevados. Na Lua cheia, no dia 19, finalmente você terá tempo para relaxar. Aproveite para sair com os amigos, curtir a noite, dar risadas. Os dias 16 e 17 serão especiais para isso. Saia e dê uma chance a novas experiências; faça coisas diferentes, inéditas. Marte, seu regente, irá energizar sua casa das parcerias, dando estabilidade a uma aliança profissional ou romântica. Esse clima permanecerá até março, quando a Lua nova promoverá situações de muito amor e alegria.

Sagitário

22/11 a 21/12

Este pode ser um dos seus meses favoritos do ano. Você receberá novas ofertas, muitos e-mails e telefonemas. Na Lua nova, no dia 4, tudo que chegar a você será benéfico. Sua criatividade estará em alta, ajudando nos negócios. É provável que faça uma viagem de fim de semana para um lugar próximo – talvez uma escapada romântica. Se tiver que assinar um contrato, prefira o dia 7, pois o lucro em retorno será grande. Resolva suas pendências antes de Mercúrio entrar em movimento retrógrado, em março. Não se trata de uma tarefa totalmente fácil; afinal, prazos e demandas serão muitos na segunda quinzena. Pode ser interessante engatar suas metas de saúde e bem- -estar. Ir à academia, além de fazer bem ao corpo, irá distraí-la dessa pressão. Na Lua cheia, no dia 19, sua carreira chegará ao ápice. É provável que, acompanhando essas mudanças, venha bastante dinheiro para sua conta. Graças a Urano, planeta das coisas surpreendentes e inesperadas, você terá muitas novidades para contar.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Vênus entrará no seu signo no dia 3 pela primeira vez em mais de um ano, aflorando seus encantos. Todos os olhos estarão em você. Será um tipo de magnetismo especial. Saia bastante e espalhe seu charme por aí. Com Saturno em seu signo desde o ano passado, você está aprendendo a lidar com dificuldades e demandas. Isso se manterá até 2020, mas não desanime. Essa é a hora de construir uma base sólida para o futuro. Quem faz aniversário entre 3 e 10 de janeiro sentirá o impacto com mais força este ano. Comprometa-se com seus objetivos. A Lua nova, no dia 4, irá influenciar seu setor do dinheiro. Aproveite para pedir aumento ou negociar benefícios. O dia 7 é especial para isso. No dia 12, olhe com mais atenção para o lar e a família. A vida social vai brilhar quando Marte entrar em Touro, no dia 14. A Lua cheia, no dia 19, irá incentivá-la a viajar e procurar um parceiro ideal. Nesse processo, você deve acabar conhecendo alguém interessante, um novo amor.

