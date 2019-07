Horóscopo da semana de 8 a 14 de julho: cuidado com as frustrações

A segunda semana de julho começará com a Lua entrando em Libra, movimento bom para a manutenção de conciliações. Contudo, o fato de o signo estar em um aspecto tenso com seu regente Vênus pode trazer algumas dificuldades. “Talvez a gente foque muito as questões amorosas. Acho que terá um duelo entre o lado mais emocional, das nossas necessidades individuais, e os demais acontecimentos”, explica a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro. Segundo ela, podem ocorrer frustrações, caso o equilíbrio não seja alcançado.

Mercúrio retrógrado estará em Leão , trazendo uma necessidade de conexão com nossos pensamentos e análise de como devemos trabalhá-los. Pode também trazer à tona coisas que precisam ser revistas. Será importante ter visão mais apurada sobre questões de contratos.

No dia 9, a Lua ainda em Libra e em forma crescente formará uma quadratura com o Sol. “Isso quer dizer que ainda estaremos tentando entender melhor os aspectos do que nos faz bem ou mal. Em todos os âmbitos da vida, devemos prestar mais atenção nas questões afetivas”.

Já o dia 10, com a Lua em Escorpião, pede por reciclagens. Momento de pensar onde se quer mudar e como alcançar essa transformação. No sábado, a Lua em Sagitário entra em comunhão com Júpiter, trazendo mais otimismo. Dia bom para viajar em busca de aventuras, mas sem exagerar. Especialmente porque o domingo será um dia de ficar em casa e se organizar para a semana que virá.

Abaixo, o horóscopo específico para cada signo. Leia seu signo solar e o ascendente para uma melhor compreensão:

Áries

Seu foco estará no lado afetivo e é preciso tomar cuidado com a impaciência e ouvir mais a pessoa amada. Preste atenção no outro para descobrir o que pode não estar funcionando. Mercúrio retrógrado trará momentos de introspecção. Modere a ansiedade para não atropelar as coisas. O sábado será de energia positiva. Invista em atividades diferentes para sair da rotina e liberar a tensão.

Touro

Comece a semana pensando em maneiras de trazer mais criatividade ao trabalho. Cuidado com as expectativas que cria sobre as pessoas que lhe cercam. A Lua crescente é propícia para conquistas na carreira. Atenção ao Mercúrio retrógrado, pois ele pode causar desentendimentos nas relações. Pense bem antes de falar e não exagere nas emoções, em especial as negativas.

Gêmeos

A Lua em Libra sempre favorece seu signo, contudo a semana pede uma dosagem nas expectativas. Muita idealização não será benéfico. Tire um tempo para fazer atividades mais livres ou cuidar de si mesmo, porém sem perder o foco no trabalho. Mercúrio retrógrado pede por paciência e cuidado nas relações profissionais. O final de semana pode trazer bons momentos de romantismo.

Câncer

A carência e cobrança pode afetar suas relações diárias. A Lua em Escorpião formará uma ligação positiva com o Sol, tornando o dia 11 propício para criação de novos propósitos e diversão. Mesmo no final de semana, boas novidades podem surgir na área profissional. Domingo será o dia de investir em momentos de intimismo e recolhimento.

Leão

Cuidado com a forma com que se expressará no começo da semana. Deixe um pouco de lado o entusiasmo e se comunique de modo mais racional para evitar frustrações. Nos dias 10 e 11, alguns estresses na área familiar ou profissional podem surgir. Mercúrio estará em movimento retrógrado no seu signo, pedindo a revisão de certos temas. O final de semana trará de volta seu entusiasmo, então aproveite para sair com amigos. No domingo, melhor passar um tempo a sós.

Virgem

A semana começa pedindo muita cautela na área financeira. Espere os primeiros dias passarem para avaliar se os gastos pensados são realmente necessários. Durante os dias 10 e 11, a palavra-chave é interiorização. Trabalhe mais seu inconsciente e o auto-conhecimento. No sábado, cuidado com o entusiasmo exagerado. Já no dia 14, você terá mais clareza mental para se organizar.

Libra

Tenha paciência e pé no chão, pois as respostas que você espera para a área afetiva podem demorar a chegar. Canalize essa energia para trabalhar suas questões financeiras e ser mais prudente. Mercúrio retrógrado pode trazer desentendimentos em suas amizades. O final de semana será dividido entre momentos estimulantes e alguma quietude.

Escorpião

Comece a semana de forma tranquila e comedida, sem muita exposição. Se deseja alguma melhora, o ideal é, a princípio, apenas observar. Pare para pensar no que te faz bem e invista nessas atividades. O movimento retrógrado de Mercúrio chama atenção para possíveis confusões de ordem profissional por problemas de comunicação. No fim de semana, há a possibilidade de crescimento financeiro. Use o dia 14 para refletir sobre o que aconteceu durante a semana.

Sagitário

É hora de ser diplomática, sagitariana! Durante a semana, controle-se para não falar de maneira rude sem perceber. Com tolerância, você fortalecerá bastante os laços de amizade. A Lua em seu signo trará uma expansão de energia e o desejo de voar. Para chegar aí, porém, será preciso recolhimento e meditação nos dias 10 e 11. Menos é mais! As coisas podem andar pra trás, mas será uma espera necessária para colocar as coisas em ordem.

Capricórnio

Você já sabe que nutrir expectativas com certas pessoas ou situações não funciona, então por quê tentar? Evite cobranças no campo afetivo e respeite o ritmo do outro. A semana promete forte crescimento profissional. Analise seus planos para descobrir onde estão as falhas e como repará-las. No dia 12, seja mais comedida. Com a Lua em seu signo, trabalhe o auto-conhecimento e cuide de suas necessidades. Menos esforço e mais leveza.

Aquário

A Lua em Libra lhe favorece, mas prefira o dia 9 para dar passos importantes. Apesar de certa tensão, os desafios em seu caminho podem ser positivos, com abertura de caminhos. Mercúrio retrógrado ocorrerá em Leão, seu signo oposto. Questões mal resolvidas de seu passado afetivo podem voltar para trazer um novo entendimento. Aproveite o fim de semana para viver momentos de bom humor ao lado das pessoas queridas.

Peixes

A semana pode trazer certo tédio, lhe deixando inquieta. O melhor porém, será tentar manter a tranquilidade. O meio da semana pode trazer abertura de caminhos e a retrogradação de Mercúrio lhe permitirá rever o que é importante para si e melhorar sua auto-confiança. Sábado pode trazer boas vibrações na área profissional. O domingo pede por tranquilidade.

