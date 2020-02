Guia prático de interpretação de sonhos

Sonhar com um anjo significa boa sorte

Foto: Dreamstime

Há quem acredite que por meio dos sonhos contatamos nosso inconsciente, nossos desejos e angústias mais íntimos. Para decifrar esse universo, selecionamos trechos incríveis do livro Dicionário de Sonhos (Ed. Pallas, R$ 40*).

Abandono: sonhar que foi abandonada = algo bom por vir; mudança de situação; perder uma coisa para outra nova surgir.

Abismo: situação difícil, sem saída. Ver abismo = surgimento de novos inimigos. Cair no abismo = anúncio de doença ou morte de parentes.

Abraço: seu significado varia de acordo com a pessoa que você abraça no sonho. Um desconhecido = auxílio inesperado. Um amigo = morte na família. Alguém de caráter duvidoso = traição.

Abutre (ave parecida com urubu): significa doença demorada. Muitos deles = doença na família. Voo de

vários abutres = temporal.

Acampamento: estar em um acampamento = representa um confronto com uma situação embaraçosa. Fugir de um acampamento = vontade de evitar compromissos.

Acidente: algo inesperado e prejudicial. Amigo ou parente sofrendo acidente = deslealdade.

Adultério: ver o outro traindo você = imprevistos na vida.

Afogamento: ser vítima de afogamento = grande perigo. Ver alguém se afogar = complicações com dinheiro.

Anjo: boa sorte.

Arco-íris: simboliza melhoria na vida. Se for bem claro = reconciliação amorosa.

Avião: quando está imóvel (ainda no solo) = bons negócios. Levantando voo = significa êxito no amor.

Bandeira: quando hasteada = boas notícias. Várias juntas = amigo ou parente pode se recuperar logo de uma doença.

Criança: nascimento = noivado ou casamento.

Calçada: estreita = emprego mal remunerado. Larga = bom resultado num projeto.

Elevador: entrar num = iniciativas promissoras. Sair = desavenças à vista. Subir = intranquilidade doméstica. Descer = desenganos.

Emprego: estar sem trabalho = melhoria financeira. Começar num emprego novo = dificuldades.

Galinha: se você sonha com a ave colocando ovo = sorte no jogo. Chocar ovo = gravidez ou nascimento próximo de criança na família.

Galo: o canto da ave = chegada de uma pessoa ausente. Galos brigando = desavenças por dinheiro. Galo correndo atrás de galinha = desentendimentos entre marido e mulher.

Gato: gato preto = boa sorte. amarelo = cuidado com novos amores. Cinzento = infidelidade. Branco =

noivado ou casamento.

Gigante: sucesso nos trabalhos e prestígio social. Ver-se como gigante = poder social e êxito nos empreendimentos.

Hospital: cura de um enfermo.

Igreja: entrar numa igreja = sucesso nos negócios. Rezar dentro de uma igreja = sorte.

Incêndio: mudança. ver a própria casa incendiada = nascimento de um filho. Incêndio na casa de parente ou de pessoa conhecida = desavenças na família.

Lua: brilhante = noivado ou casamento. Cheia = ganho de dinheiro. Crescente = nascimento de uma criança. Minguante = rompimento de amizade, namoro ou noivado. Muito próxima = notícia de uma pessoa ausente.

Mãe: sonhar que abraça a mãe = aumento da renda pessoal; que a beija = aumento da família; que recebe sua visita = de mudança; que a acaricia = felicidade nos negócios; que briga com ela = infelicidade; que a vê chorar = doença; que faz as pazes com ela = cura de uma doença.

Mala: cheia = prosperidade. Vazia = perda de emprego. Estar enchendo a mala = sorte na loteria. Carregar a mala = uma viagem está por vir.

Muralha: pode significar o surgimento de obstáculo que não estava previsto. Derrubá-la = êxito.

Navio: ancorado no cais = atraso nos negócios. No estaleiro (sendo construído) = bons negócios. Navegando num rio = novos amores. No mar = realização de desejos.

Namorado: sonhar que tem novo namorado = rompimento da relação atual. Ver o namorado de costas = possibilidade de afastamento. Despedir-se do companheiro = chegada de um novo amor.

Ovo: significa fertilidade e sorte. Ovos frescos = boas notícias. Quebrados = desavenças. Duros = uma notícia desagradável.

Pai: representa proteção. Falecido = dificuldades no lar. idoso = vida longa. Ver-se recebendo sua visita = mudança. Sonhar que está discutindo com ele = significa negócios difíceis.

Óleo: riqueza. lata de óleo = casamento.



E se eu não conseguir me lembrar dos meus próprios sonhos?

Saber o que se passa por sua mente assim que você encosta a cabeça no travesseiro é um grande exercício. Deixe um caderninho e uma caneta ao lado da cama. Assim que acordar, anote tudo, mesmo que nada faça sentido ou sejam somente imagens. Acredite: praticando diariamente, você poderá recordar os seus sonhos!

*Preço pesquisado em abril de 2011