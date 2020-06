No dia Mundial do Meio Ambiente, Green Nation fará Mega Live

A pandemia do novo coronavírus trouxe grandes transformações e perdas por todo o mundo. Junto à problemática por trás do vírus, houve também a consciência de que precisamos estar mais atentos a todas as mudanças climáticas que ocorrem há séculos, graças a ação do homem.

A ação dos movimentos ambientais ganha mais força em meio a crise e é preciso pensar em novas formas para dar continuidade aos trabalhos de preservação do meio ambiente durante um momento delicado.

Pensando nisso, o movimento Green Nation fará a Mega Live do Dia Mundial do Meio Ambiente – um bate papo online com artistas, filósofos, cientistas e representantes de comunidades para compartilhar suas visões sobre o momento atual e o que esperar de um futuro pós-pandemia.

No dia 5 de junho a partir das 10 horas da manhã todos poderão acompanhar durante 6 horas consecutivas os debates sobre os impactos do coronavírus na vida da população do Brasil e do mundo.

O assuntos são voltados para o momento atual, como os desafios do ensino a distância, o aumento das queimadas e do desmatamento da Amazônia, e sobre o bem estar físico e emocional na pandemia.

Das 10 horas às 10:45 vai ao ar o debate “Sala de Aula, Sala de Casa”, com Claudia Costin, Duda Pimenta, Juliana Paes, Macaé Evaristo, e Sidarta Ribeiro, com mediação com Marcos Didonet. Depois, Walkiria Barbosa mediará a conversa “Receita perfeita, da Terra à Digestão“, com Bela Gil, Marcos Palmeira, Marina Vasconcelos e Noadia Lobão.

Mariana Ximenes estará com Ana Olivia Cardoso e Mana Bernardes na conversa “Meu Corpo, Meu Mundo“, com moderação de Vilma Lustosa. “Enquanto isso, na Amazônia…” terá a presença de Eliane Brum, Caetano Scannavino Filho e Maurício Bianco.

A Mega Live acontecerá no site da Green Nation, das 10h às 16h. O evento também contará com ações interativas como yoga com a atriz Mariana Ximenes, e Bela Gil ensinará a fazer pratos saudáveis.

O projeto Verdejando, da Globo em conjunto à fundação SOS Mata Atlântica, vai realizar um plantio coletivo durante a transmissão. O público será convidado a plantar mudas em suas casas e compartilhar fotos do momento nas redes sociais.

Em tempos de isolamento, não se cobre tanto a ser produtiva: