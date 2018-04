Fotógrafo captura homens antes e depois de se tornarem pais

Os momentos de espera na sala do hospital são angustiantes e deixam todos nervosos. Para os avós, tios e amigos já é muito difícil ficar esperando o novo bebê vir ao mundo. Agora imagine para o futuro pai!

Aproveitando esses momentos de ansiedade, Tom Oldham fotografou os homens que esperavam pelos filhos antes e depois de eles terem contato com os bebês pela primeira vez.

O fotógrafo ficou 72 horas na sala de espera do hospital capturando as reações de cada novo pai e suas feições de nervosismo -antes de ver seu filho- e de alívio, depois de segurá-lo pela primeira vez. E o resultado dessa experiência foi simplesmente incrível.

Todas as fotos foram tiradas para a publicidade do novo jogo da marca PlayStation, o God of War, que irá ter como enredo a relação entre um pai e um filho.

Sobre as fotos, Tom disse: “Esses retratos capturam um momento realmente importante na vida desses homens e mostram a enormidade de se tornar um pai”.

Confira essas fotos emocionantes:

Hector Adebambo, 32, de Bromley

“Para mim, ser um pai acabou virando uma coisa natural, parece certo. Eu tenho falado com meu filho por nove meses e agora ele finalmente está aqui.”

Andy West, 36, de Forest Hill

“Eu percebi, instantaneamente, que ter uma criança vai afetar minha vida profundamente, porque eu vou sempre ser responsável por outra pessoa.”

Toan Lam, 34, de New Cross

“Quando meu filho nasceu, minha visão da vida mudou instantaneamente e eu sabia que precisaria estar presente a cada passo do caminho para vê-lo crescer. Tornar-se responsável por outro ser humano é a experiência mais surrealista. Eu não consigo colocar isso em palavras, mas espero que os retratos transmitam a magnitude desse sentimento.”

Pedro Diego Fernandez, 34, de Sydenham Hill

“O nascimento foi muito mais impressionante do que eu esperava, mas me senti incrível assim que segurei meu filho saudável e o vi abrir os olhos. Eu só quero ser o melhor homem para minha mulher e meu bebê.”

Federico Grillo, 34, de Greenwich

“Depois do parto, quando a adrenalina estava acabando, senti que o tempo havia diminuído de velocidade. Eu estava segurando meu filho e me senti muito tranquilo. Eu sei que a paternidade me motivará a conseguir o melhor para minha família.”

Tom Chappell, 35, de Hindley Green

“Acho que minhas prioridades mudarão significativamente agora que sou pai. Nós só tínhamos nós mesmos para pensar antes, mas agora tudo será considerado com a minha filha em mente… e com razão.”

