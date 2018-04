Filhos de Leonardo emocionam os fãs em homenagem musical ao pai

Os fãs do cantor Leonardo, 54 anos, e de seus filhos se emocionaram com a participação deles no programa Tamanho Família, da TV Globo, no domingo (15). A atração comandada por Márcio Garcia reuniu João Guilherme, Zé Felipe, Matheus Vargas e Pedro Leonardo em um tributo musical ao pai.

amor demais💖 boa sorte pai A post shared by João Guilherme (@joaoguilherme) on Apr 11, 2018 at 5:55pm PDT

Para quem não sabe, os quatro herdaram o talento do sertanejo e trabalham como cantores. Leonardo não conteve as lágrimas ao vê-los reunidos interpretando Na Mesma Estrada, canção composta por Zé Felipe em homenagem ao pai. Assista à apresentação no site oficial da atração. O cantor também é pai de Monyque Isabella e Jéssica Beatriz, que não participaram do programa.

Com idades entre 16 e 30 anos, os quatro meninos se dão muito bem e constantemente publicam fotos juntos em suas redes sociais. No entanto, as carreiras de todos é independente e cada um se destaca da sua forma. Conheça abaixo um pouco do trabalho deles:

O caçula de 16 anos é filho da empresária Naira Ávila. Com dois EP’s – um lançado em 2015 e 2016 – e um CD, seu videoclipe mais recente Ela foi lançado em novembro do ano passado e acumula mais de 2,3 milhões de visualizações no YouTube. Seu vídeo mais assistido, no entanto, é Matemática, que acumula quase 20 milhões de visualizações na plataforma.

Além disso, o adolescente é ator contratado do SBT e estará na próxima novela da emissora, As Aventuras de Poliana, que estreia em maio. João também está no elenco do filme Tudo Por Um Pop Star, com lançamento marcado para 19 de julho.

Filho da jornalista Poliana Rocha, o cantor sertanejo de 19 anos tem dois álbuns de estúdio, além de um disco ao vivo associado ao DVD Na Mesma Estrada, lançados em setembro de 2017. O pai participa desse último trabalho dividindo os vocais da canção Cabocla, mas Zé Felipe também já gravou com outras estrelas como Ludmilla (Não Me Toca) e MC Menor (Você Não Vale Nada) – esse segundo com mais de 44 milhões de visualizações no YouTube.

Matheus Vargas

Com sangue musical dos dois lados – ele é filho da cantora Liz Vargas, do grupo Banana Split, sucesso nos anos 1990 –, o jovem de 20 anos publicou seu primeiro vídeo no YouTube em abril do ano passado, quando decidiu investir na carreira musical.

O cover de Medo Bobo, sucesso na voz de Maiara e Maraísa, ganhou um novo arranjo musical na versão de Matheus e acumula mais de 78 mil visualizações. Desde então, ele tem feito apresentações em casas de show sertanejas.

Pedro Leonardo

Formando dupla com seu primo Thiago, filho de Leandro, o primogênito de Leonardo ganhou disco de platina em 2002 pela faixa Toque de Mágica de álbum homônimo. Depois desse sucesso, os dois lançaram mais três discos juntos, além de dois álbuns ao vivo e seus DVD’s – o último, Na Estrada Como Você Nunca Viu, em 2011.

Em abril de 2012, Pedro sofreu um grave acidente de carro quando voltava sozinho de um show em Minas Gerais. Por ter sofrido traumatismo craniano e trauma abdominal, foi colocado em coma induzido. Após uma parada cardíaca e mais um mês em coma, ele recebeu alta em julho do mesmo ano. Por não ter condições de voltar a cantar, ele decidiu desfazer a dupla Pedro & Thiago em 2013.

Desde 2015, ele é apresentador do programa Mais Caminhos, da EPTV, afiliada da Rede Globo. Além disso, este ano ele retomou a carreira de cantor aos 30 anos de idade como palestrante musical motivacional, como ele mesmo define. Nas apresentações, ele se divide entre performances musicais e relatos da sua história de sucesso e superação.