Tuberculose ganglionar: o que é a doença que afetou Simaria

A notícia de que cantora Simaria, 35 anos, foi diagnosticada com tuberculose ganglionar preocupou os fãs. Em novembro do ano passado, Simaria passou por um tratamento com duração de um mês após ser diagnosticada com infecção aguda de vias aéreas superiores e, na quinta-feira passada (12), foi internada no Hospital Sírio-Libanês. A notícia da alta nesta terça-feira (1) veio acompanhada do diagnóstico.

Segundo o pneumologista Gabriel Santiago, da Policlínica Granato, no Rio de Janeiro, a tuberculose ganglionar é bacteriana e acomete os gânglios linfáticos – também conhecidos como linfonodos.

Além do aumento dos gânglios com dor local, os sintomas normalmente estão associados aos da tuberculose pulmonar, como emagrecimento, febre e queda do estado geral. No entanto, ela diferentemente desse tipo mais comum da doença, ela não é transmitida de pessoa para pessoa.

O diagnóstico costuma se dar após o paciente ser examinado por apresentar dores no corpo, principalmente na região cervical, além de febre. Estresse e queda do sistema imunológico estão associados às causas da doença, informa o médico.

De acordo com ele, o tratamento inclui o uso quatro antibióticos por um período de seis meses, além de um reforço na alimentação, e não apresenta sequelas. A tuberculose ganglionar é o tipo mais comum de tuberculose extrapulmonar, principalmente em adolescentes e jovens adultos.

