A cantora Simaria, 35 anos, da dupla com a irmã Simone, recebeu alta na última terça-feira (17) após cinco dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa da artista, ela foi diagnosticada com tuberculose ganglionar.

Tuberculose ganglionar: entenda a doença da cantora Simaria

Após o anúncio de que ficaria 30 dias afastada dos palcos para tratamento domiciliar, a página oficial da dupla no Facebook publicou um recado da cantora:

“Agradeço a cada oração e carinho que tenho recebido. Graças a Deus e aos médicos maravilhosos que me atenderam, conseguimos o diagnóstico conclusivo sobre minha saúde. Agora, vou me cuidar para, em breve, voltar a levar a minha alegria para todos os nossos fãs. Amores, continuem indo aos nossos shows, levando sua alegria e força para a Simone na estrada. Vocês serão a ‘Simaria’ nesses meus dias de afastamento”, escreveu.