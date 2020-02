Filho adotivo de Chico Xavier fala sobre polêmicas

Eurípedes Higino é filho adotivo de Chico

Xavier

Foto: Divulgação

Polêmicas sobre Chico Xavier

Você não se separou do Chico nem mesmo quando se casou?

Nunca saí dessa casa e nunca me casei. Sou solteiro! Deus me livre de casamento! Morei com uma moça por três anos aqui em casa e me separei.

A sua separação foi parar na TV, né?

Em 2001, Luciana Gimenez levou minha ex e o jornalista Saulo Gomes, que era amigo da família, ao programa dela. Lá, fui acusado de maltratar meu pai. Não consideraram que toda separação é problemática. Sou um ser humano como qualquer outro. O Chico Xavier é diferente, mas eu não.

A separação de Eurípedes Higino com Christine Schultz aconteceu em 1999. O motivo, segundo Eurípedes: sua então mulher mantinha um caso extraconjugal – e ele sabia. Chico pediu para o filho não intervir e o aconselhou a deixar a relação com a nora terminar naturalmente.

Por que pegaram tanto no seu pé?

A luz do meu pai é muito mais forte do que imaginamos e isso preocupa muita gente. Muitos queriam ser o Eurípedes na vida de Chico Xavier. Mas não tenho culpa de ser o filho dele.

Por que o responsabilizam pelas coisas ruins que aconteciam com Chico?

Fui o para-choque dele! Então, me sensibilizei com o Chico Xavier que, infelizmente, sofreu mais nas mãos dos espíritas do que nas mãos dos seres humanos do mundo.

Você chorava muito com essas histórias?

Uma vez, esses aborrecimentos me deixaram tão triste que fui ao túmulo do meu pai biológico pedir forças para me suicidar. Quando cheguei em casa, Chico disse: “O seu pai me contou tudo. Não faça isso! Se você morrer, quem vai tomar conta de mim?”.

E a história do busto que libera uma tal água milagrosa?

É mentira! Quem disse isso foi a dona de uma floricultura perto do cemitério. Talvez seja uma forma de demonstrar carinho, mas é muito mais uma maneira de vender flores.

Na semana do centenário de Chico, pipocaram notícias de que uma certa água milagrosa escorria do busto de bronze do médium, que está colocado sobre seu túmulo. Há quem acredite no poder de cura do líquido, mas nada ficou comprovado.