Festa infantil: 5 dicas para cliques perfeitos

Fotografar a festa de aniversário dos filhos pode ser um grande desafio. Muitas vezes o resultado fica aquém do esperado e, finalizado o evento, não há como repetir o momento.

Para te ajudar na preparação e evitar futuros arrependimentos, conversamos com o fotógrafo Odeval Menezes, da De Menezes Fotografia para listar dicas para um bom registro da festinha.

Dê atenção aos detalhes

É comum concentrar grande parte do tempo fotografando a mesa do bolo e os cenários grandiosos da decoração. A beleza, no entanto, está em captar o cuidado que a família teve na preparação de cada detalhe. “Registrar os detalhes é de grande importância, pois o aniversariante e os pais se preocuparam em detalhes. Quando a foto registra este cuidado e carinho sempre gera um grande impacto”, explica Odeval.

Comece a fotografar antes da festa

A cobertura fotográfica começa bem antes de os convidados chegarem. “É de grande importância o fotógrafo chegar antes da festa começar, não só para fazer o registro da decoração, mas principalmente registrar a chegada do aniversariante e suas reações. Em festas infantis, as melhores fotos do aniversariante são tiradas antes de a festa começar, pois a criança ainda não se distraiu e está disposta a “tolerar” a presença do fotógrafo”, explica o fotógrafo.

Deixe a criança livre

Normalmente os pais gostam de fotos posadas para ter um registro mais formal do aniversário. Esses cliques são importantes, mas não podem ser os únicos do evento. Afinal, fotos posadas perdem a beleza da espontaneidade, tão característica da infância. “Após este momento das primeiras fotos, mantenha distância da criança, usando uma teleobjetiva, para que ela se divirta e você consiga as melhores expressões e sorrisos”, sugere.

Prepare-se para o momento do parabéns

“Geralmente este é o momento mais tenso da festa. É importante realizar uma medição de luz prévia, e manter a máxima atenção aos detalhes, como estouros e outras brincadeiras da família para que a sua foto fique o mais bela possível”, ressaltou.

Olhe com carinho para os convidados

Tenha o cuidado de captar nas imagens a impressão que os convidados estão tendo da festa. Registre as conversas descontraídas, as brincadeiras e os sorrisos. Esses cliques espontâneos agregam afetividade à lembranças da festa.