Fernanda Gentil se emociona ao lembrar de como se tornou mãe do afilhado

Fernanda Gentil foi a entrevistada da vez no Canal de Thais Fersoza, no Youtube e, claro, que elas falaram sobre um assunto lindo e importante: a maternidade. A jornalista contou a história emocionante sobre sua primeira experiência como mãe, que aconteceu de forma inesperada. “Não me preparei, na verdade, não queria que fosse dessa maneira, que foi uma história muito triste na minha família”.

O afilhado Lucas, de 11 anos, é filho do tio e padrinho muito próximo de Gentil. A mãe do garoto, Adriana, descobriu o câncer quando ele tinha cinco meses e infelizmente, faleceu quando o filho tinha 1 ano e 4 meses. “E eu, madrinha, tive que exercer esse papel de madrinha, que é segunda mãe, que a gente não espera exercer, mas tamo lá”, disse a jornalista.

Ela também falou do momento que caiu a ficha que seria mãe. “Eu lembro que cheguei do velório dela e o Lucas estava lá em casa. Eu olhei para ele e pari. Eu bati o olho nele e entendi”. Apesar de ter sido inesperado, a apresentadora afirma que o garoto só a ajudou. “Eu estava em outro momento da vida, solteira, com as amigas. Mas muito focada no que eu queria, que era entrar no SporTV. Lucas me colocou em um trilho […] É um caminho sem volta esse amor”.

Mãe também do pequeno Gabriel, fruto do seu casamento com Matheus Braga, Fernanda é a idealizadora da ONG Caslu (Lucas ao contrário). Após o luto ela decidiu colaborar com instituições que ajudam crianças, como abrigos, creches e hospitais. “Comecei a pensar em quantas crianças tiveram essa história triste, mas não tiveram a sorte que o Lucas teve”, explicou.

Confira a entrevista completa: