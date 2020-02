Entenda melhor o seu cãozinho

Preste mais atenção no seu bichinho: os cães se comunicam por meio de posturas corporais

Foto: Dreamstime



Os cães se comunicam conosco de maneira constante, por meio de posturas corporais. Entender esses sinais nos permite ter uma reação equivalente e ajudar o animal quando necessário. Lembre-se de que os cachorros são muito mais vulneráveis na relação cão-humano do que nós, já que possuem menos controle sobre o que acontece com eles. Os donos devem estar cientes das sensibilidades do cão e fazer todos os esforços para aprender a ler os seus sinais. Confira:

Lambida no nariz

Os cães lambem o nariz quando se sentem sob pressão. Por exemplo: quando estão assustados ou a coleira está prestes a ser colocada.

Bocejos



O bocejo pode ser uma maneira de o cachorro aliviar as tensões. Geralmente, é um sinal de que o cão está ansioso ou aflito.

Segurança



O corpo relaxado e a cauda para cima são sinais de confiança. O cão demonstra sua segurança quando anda tranquilo, com o rabo para cima.

Afastamento



Quando se sente oprimido, o cachorro tenta evitar o dono, desviando a cabeça para o outro lado.

Orelhas baixas



Quando tem uma boa relação com o dono, o cão se sente confiante. Nesses casos, ele demonstra o seu entusiasmo com a cauda para cima e as orelhas baixas. O animal exibe uma expressão relaxada e feliz.