É impossível não chorar com esta dança dos noivos

As cenas de uma dança dos noivos estão emocionando a internet e, com certeza, você também não vai conseguir segurar as lágrimas. Amparado pelo pai e pelo irmão, Hugo Rohling, que ficou paraplégico em 2014 depois de um acidente de moto, se levanta da cadeira de rodas para participar da dança com a noiva, Cinthia Zanuni, 33 anos. O casamento aconteceu no dia 5 de janeiro, em Cuiabá (MT). A dança começa com ele sentado na cadeira. Suas pernas estão presas por um velcro. Ele fica em pé por alguns segundos e, atrás, o apoio e ritmo dos padrinhos.

Assista à cena linda:

Cinthia descobriu que Hugo é cadeirante quando viu uma foto dele no Instagram com o sobrinho no colo. O casal se conheceu por meio de um aplicativo de relacionamentos. Ele trabalhava como vendedor de carros e ela, como maquiadora e professora de maquiagem e de preparação de noivas. Depois que se conheceram, ele passou a assessorá-la em suas viagens pelo Brasil, em encontros com até 300 pessoas.

