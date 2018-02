O Carnaval chegou e as campanhas contra o assédio sexual são muito importantes nesta festa.

CLAUDIA entrevistou Babi Souza, 28 anos, jornalista e criadora do movimento Vamos Juntas?, grupo de apoio a mulheres que sofreram assédio e organização que incentiva todas a ir e vir juntas e com segurança.

Ela deu dicas úteis para se proteger e criar uma corrente de segurança entre você, suas amigas e todas as mulheres. Confira:

1. Ande sempre acompanhada (com suas amigas e/ou conhecidas)

Nunca ande sozinha, fique sempre em grupo. “Temos o grupo #vamosjuntasprafolia no Facebook, inclusive, onde várias combinam saídas de Carnaval”, conta Babi. Que tal fazer o mesmo com suas amigas?

2. Em APPs de carro, compartilhe a corrida com as amigas

Envie print dos dados da corrida para suas amigas e para pessoas de casa, assim todos saberão onde você está, com quem está e a que horas chegará. Dito isso, em caso de emergência, atitudes poderão ser tomadas. Dividir a viagem com suas colegas também é uma boa ideia.

3. Se perceber que alguém está sofrendo assédio ou outro tipo de violência, junte-se a ela para que tenha voz

Meta a colher, sim! Junte-se à menina agredida com um grupo de pessoas para dar volume e ajudá-la.

4. Em caso de violência, dique 180 – Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal

É um número que fazemos de tudo para que não seja discado. Mas se for o caso, recorra!

5. Leve sempre seus documentos (RG, CPF etc.)

Andar com os documentos é sempre bom caso precise registrar boletim de ocorrência ou se sofrer algumtipo de acidente.

6. Não deixar amigas que bebem muito sozinhas

O ideal é sempre estar acompanhada. Se tem aquela amiga que sempre bebe mais que as outras, é cuidado redobrado.

7. Dê preferência por andar em locais com bastante movimento e iluminação

Prestem atenção a carros/vans paradas em locais estranhos, sem iluminação, como vielas, becos etc. Não chegue perto de carros sozinha!

8. Se perceber outra mulher andando sozinha, ofereça para que curtam o Carnaval juntas

Ajude suas amigas e ajude também meninas que você não conhece. Uma corrente de apoio evita problemas e emergências.

9. Ative e envie a sua localização pelo celular pra alguém de confiança em casa

Existem algum aplicativos que rastreiam a sua localização, como o bSafe. Ativando o GPS do seu celular, ele acompanha todo o seu trajeto desde sua casa até o seu destino. Nele, você cadastra 3 contatos para acionar caso esteja em perigo.

10. Não beba em copos estranhos e jamais deixe seu copo vulnerável

Sempre fique de olho no seu copo, pois existem pessoas cruéis que podem colocar algo na sua bebida. Se preferir ficar 100% segura, leve uma garrafinha própria.

“É difícil todos os dias, mas no Carnaval isso piora. O ponto principal é: mulher pode tudo, não quer dizer que todo mundo pode tudo com ela. Uma moça querer se divertir não implica ela estar disponível. Não é não”, relembra Babi.

