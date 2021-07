Especialista dá 6 dicas de ouro para organizar o guarda-roupa

Você tem tantas roupas no seu armário que pensa até em comprar outro para ganhar mais espaço? Antes de investir em um móvel, algumas medidas mais sustentáveis e baratas podem ser feitas, como a reorganização.

Para ajudar nesta missão, nada mais justo do que contar com uma ajuda especializada. A personal organizer Cora Fernandes, que atende famosos e anônimos, dá dicas de como ganhar mais espaço no seu guarda-roupa, garantindo uma noção melhor das peças na hora de montar os looks e estimulando a doação.

Aliás, a empreendedora, que é especialista na área da organização, deu início ao pré-lançamento do seu livro Lições de uma personal organizer — Abra espaço para o que realmente importa (VR Editora), nesta segunda-feira (26). Os primeiros exemplares já estão disponíveis no site da editora, mas o lançamento oficial está previsto para 18 de agosto.

A especialista já ajudou clientes, como as atrizes Fernanda Souza e Sheron Menezzes, a ganhar espaço em casa. Agora, você também poderá ter essa luz na sua vida, afinal, quem não quer mais praticidade na rotina? Confira as dica a seguir:

Separe o que não usa mais

Cora diz que até parece clichê, porque todos os profissionais da área recomendam o descarte do que não se usa mais para obter uma boa organização, mas é algo realmente essencial, principalmente para você que precisa de mais espaço no guarda-roupas.

“Só assim você vai saber o que realmente deve ficar no seu armário e dar um lugar para as peças que estão perdidas. Fora que a bagunça atrapalha a visão e você não tem o verdadeiro controle do que realmente usa”, afirma.

Atenção na hora de organizar

Se empolgou na hora de organizar e tirou tudo do lugar e a bagunça ficou ainda pior? A personal orienta a dar início a organização por parte, assim você não leva horas para separar o que realmente precisa. “

Muitas vezes você acredita que tem muitas coisas para doar, só que o que mais sai do armário é lixo, como etiqueta, papel, nota fiscal. É importante sempre estar atenta para não ocupar o roupeiro com coisas desnecessária”, orienta.

Arrumando as roupas íntimas

Meias, calcinhas, sutiãs e cueca. Se esses itens ficam transitando no seu guarda-roupas, cada hora em um lugar diferente, Cora tem a solução para você.

“Roupas íntimas devem ser guardadas na gaveta. Mas, se não tem a opção, invista em gavetas fakes sem tampa para armazenar as peças. Muita gente guarda sutiã no cabide, mas a escolha pode acabar amassando outras peças”, alerta. “Quem gosta de peças bem engomadas, deve riscar essa opção nessa etapa de organização.”

Dando lugar para os acessórios

Colar com nó, brinco perdido, anel sumido. A combinação desastrosa é quase inevitável, já que acessórios normalmente são peças delicadas e pequenas.

A solução da Cora é a seguinte: “Você deve apostar em caixas organizadoras para guardar seus acessórios. Se pensa em fazer um projeto, vale a pena investir em uma ilha para separar tudo por categoria. Divisórias de acrílico também ajudam bastante na organização”, salienta a especialista.

Cora ainda dá uma dica especialmente para os colares. “Coloque ganchinhos na gaveta e ponha cada colar pendurado em um deles. Assim, será mais difícil de enroscar. Outra opção é usar nichos para guardar os colares pendurados ou usar ganchinhos na parede, destinando uma parte somente para os colares”, ensina.

Como não amassar as roupas?

Para evitar o aborrecimento de pegar uma peça, que já foi passada, amarrotada no guarda-roupa, a personal também tem uma solução.”Comece a passar as peças antes de usar, assim você economiza tempo e energia. No guarda-roupas, para não amassá-las, é preciso ter uma distância entre elas. Caso isso não seja possível, a melhor opção é dobrar e, na hora que for usar, passar mesmo”, explica.

Mantendo tudo em ordem

Antes de pandemia, Cora sempre indicou usar as roupas e devolver no armário, caso não tenha sujado, para evitar aquela pilha de roupas em uma cadeira, por exemplo.

“Nos tempos atuais, o recomendado é colocar a roupa para lavar e dobra-la assim que secar. De qualquer forma, sempre volte tudo que tirar para o lugar para você conseguir manter tudo bem organizado por mais tempo”, conta.