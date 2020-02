Criadores do YouTube lançam o MixBit, novo aplicativo de vídeo para Iphone

Com a ferramenta de edição, o vídeo pode durar mais de uma hora

Foto: Reprodução

Gosta de gravar vídeos com o smartphone? Então comemore. Acaba de chegar ao mercado de aplicativos de minivídeos o MixBit, lançado pelos criadores do YouTube, Chad Hurley e Steve Chen. O MixBit permite a gravação, edição e compartilhamento de vídeos de até 16 segundos – nos concorrentes Vine e Instagram, os vídeos têm no máximo 6 e 15 segundos, respectivamente.

Com a grande novidade do aplicativo – a possibilidade de editar e misturar até 256 vídeos diferentes – dá para produzir filmes com mais de uma hora de duração. “Queremos remover as barreiras da criação de vídeos. Isso significa dar às pessoas ferramentas de gravação e mixagem flexíveis e intuitivas para que seja mais fácil do que nunca contar histórias significativas por meio de vídeos”, diz Chad Hurley no blog do aplicativo.

Além da edição, outro objetivo do MixBit é a colaboração entre os usuários. Por isso, todos os vídeos são postados anonimamente, se tornam domínio público e as pessoas podem misturá-los para criar seu próprio conteúdo.

O aplicativo para Iphone já está disponível para ser baixado gratuitamente e até o final de setembro deve ser lançada uma versão para Android.