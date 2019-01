Como o eclipse de 20 de janeiro vai afetar o seu signo

O próximo eclipse lunar de 2019 ocorrerá no dia 20 de janeiro. Segundo a astróloga Susan Miller, o fenômeno promete trazer mudanças na vida pessoal e financeira para alguns signos.

Confira as previsões:

Capricórnio

22/12 a 20/1

O eclipse do dia 20 levantará questões financeiras, e Urano, o planeta das coisas inesperadas, a deixará chocada com as notícias. Se você perder uma fonte de renda, saiba que outra surgirá em breve.

Aquário

21/1 a 19/2

Como o eclipse do dia 20 ocorrerá no seu signo oposto, você sentirá os efeitos intensamente. Urano, seu regente, estará em oposição ao eclipse, trazendo algo inesperado à relação. Você pode ter que lidar com um familiar em necessidade.

Peixes

20/2 a 20/3

No eclipse do dia 20, pense em dedicar parte do seu tempo a atividades de autocuidado, como aplicar uma máscara no rosto, assistir a um bom filme ou finalizar um projeto pessoal.

Áries

21/3 a 20/4

O eclipse lunar em Leão evidenciará um clima amoroso. Urano pode ocasionar uma crise financeira relacionada a família, amor ou imóvel, que deverá ser resolvida rapidamente.

Touro

21/4 a 20/5

Você deve receber uma proposta de trabalho. No eclipse lunar do dia 20, no entanto, você terá que fazer escolhas. Prepare-se para notícias inesperadas.

Gêmeos

21/5 a 20/6

O eclipse lunar do dia 20 trará notícias sobre algum projeto. Prepare-se para uma reviravolta inesperada, já que Urano desafiará a Lua, desencadeando uma despesa ou perda. Seria melhor adiar qualquer viagem, ainda que curta, para prestar mais atenção nos clientes. Ao mesmo tempo, um familiar pode precisar de ajuda. Depois disso, a situação deverá entrar nos eixos e você terá tranquilidade.

Câncer

21/6 a 21/7

Como a Lua é seu regente, o eclipse lunar do dia 20 deve ser o evento mais importante do mês. Vibrações de Urano, o planeta das coisas inesperadas, deixarão você abalada com alguma notícia relacionada a dinheiro. Evite fazer acordos contratuais ou investimentos.

Leão

22/7 a 22/8

O eclipse do dia 20 cairá em seu signo e, se nasceu entre 22 e 27 de julho, sentirá o fenômeno intensamente. Você terá que decidir entre assumir mais compromissos em um relacionamento ou terminá-lo.

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 20, um eclipse lunar trará notícias repentinas, e talvez você precise do apoio de um amigo. A imunidade pode cair; garanta o descanso necessário. Caso esteja fazendo dieta, dê uma folga e retome-a depois. O corpo precisará de energia extra.

Libra

23/9 a 22/10

O eclipse lunar do dia 20 iluminará a casa das amizades, impactando uma relação. Talvez antigas discussões voltem à tona, mas desta vez o assunto será finalizado. Depois disso, seus relacionamentos ficarão mais tranquilos por muito tempo; para ser mais específica, até 2027.

Escorpião

23/10 a 21/11

No dia 20, o eclipse deve causar uma situação reversa na sua carreira, e algumas notícias podem não lhe agradar.

Sagitário

22/11 a 21/12

No eclipse do dia 20, uma relação amorosa, profissional ou que envolva uma criança vai ser impactada. Com Urano por perto, é provável que você receba uma notícia repentina. Não é a melhor época para viajar ou fechar acordos. Serão tempos difíceis, mas seu regente, Júpiter, estará em Sagitário, aumentando suas chances de sucesso independentemente do caminho que escolher.

