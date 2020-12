“Como fazer…”: as buscas em alta no Google em 2020

Com a facilidade de acesso à internet e os celulares praticamente convertidos em apêndices do nosso corpo, não dá para ser diferente: diante de uma dúvida é ao Google que recorremos. Daí vem a brincadeira de que “se não está no Google, é porque não existe”.

E em um ano tão atípico como 2020, quais terão sido as dúvidas mais comuns entre os brasileiros? Analisando os termos que estiveram em alta na busca ao longo dos últimos meses, a plataforma montou listas com tópicos que tiveram picos enormes nesse ano.

Uma das categorias que mais se destacou foi a do “Como fazer…”, em um balaio que abrange desde os clássicos e artesanais DIY até assuntos mais tecnológicos, reflexo do maior tempo que passamos virtualmente conectados por causa da pandemia.

Ela, aliás, exerceu enorme influência nas buscas. Afinal, antes da chegada do coronavírus, máscaras não eram o acessório mais indispensável no mercado. Desde o começo do ano, porém, isso mudou e as máscaras não apenas se tornaram parte fundamental da nossa rotina. Assim, seja para uso próprio ou como uma forma de ganhar um dinheiro extra, muitos recorreram ao Google buscando saber como fazer máscara de tecido.

Tão cobiçado quanto as máscaras – e o papel higiênico –, o álcool em gel também entrou para a lista. Tentando contornar a falta de estoque nas farmácias ou os preços muitas vezes absurdos que estavam sendo cobrados pelo produto no começo da pandemia, muita gente tentou descobrir como fazer álcool em gel.

Neste caso, porém, melhor não confiar nas receitas que pipocaram na internet. Como contamos nesta matéria, além de não oferecer nenhuma proteção contra o coronavírus, o álcool em gel caseiro ou falsificado pode causar reações alérgicas e outros riscos à saúde.

Com a crise econômica andando de mãos dadas com a da saúde este ano, uma parcela considerável da população brasileira dependeu das parcelas do auxílio emergencial para se sustentar durante a pandemia. Por isso, como fazer o cadastro único e como fazer o cadastro do auxílio emergencial também estiveram entre tópicos muito procurados.

Ainda no campo financeiro, foram muitas as buscas por como fazer transferência pelo Pix, o sistema eletrônico de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central e lançado em outubro.

As redes sociais também marcaram uma forte presença. O TikTok, por exemplo, atraiu milhões de usuários, funcionando tanto como plataforma de ativismo como berço de tendências perigosas. Mas um dos grandes atrativos da plataforma segue sendo a ferramenta de duetos e é claro que os novatos nesse mundo queriam saber como fazer dueto no TikTok.

Outro sucesso imediato foram os avatares do Facebook. A novidade chegou ao Brasil no começo de outubro e, de cara, já atraiu inúmeros usuários da rede de Zuckerberg. Mas “como fazer avatar no Facebook?“, indagaram as pessoas. Pois bem, aqui ensinamos o passo a passo de como criar sua própria figurinha personalizada.

Impossível falar de 2020 sem lembrar também das lives. Hoje já mais saturadas, elas bombaram nos primeiros meses da pandemia e, celebridade ou não, todo mundo quis ter um gostinho de fazer sua própria transmissão ao vivo, como mostra o tópico “Como fazer live no Instagram?“.

Falando de outra tendência forte da pandemia, lá em junho nós já havíamos cantado a bola de que, junto com os pães caseiros, o tie-dye estava vindo com tudo. E não é que veio mesmo? Então se você, como tantos outros, quer saber como fazer tie-dye, vem cá que a gente ensina nesta matéria.

Por fim, um dos tópicos mais curiosos e frequentemente buscado pelos brasileiros no Google é: “como fazer que as pessoas gostem de mim?“. Não existe um passo a passo milagroso que possa sanar essa indagação de uma vez por todas, ainda que existam muitos profissionais no mercado que podem dar dicas de como melhorar sua imagem pessoal e profissional, por exemplo.

Mas, antes de correr para o Google atrás de uma solução para essa angústia, que tal primeiro buscar dentro de si de onde vem essa necessidade de agradar? Talvez seu melhor oráculo seja você mesmo.

