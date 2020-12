4 passos para tornar sua imagem profissional mais positiva

Num mercado de trabalho altamente competitivo como o que vivemos no atual momento, no qual mais de 13 milhões de pessoas perderam seus empregos, muitas delas em função da pandemia, ter uma imagem profissional positiva e que corresponda às expectativas dos nossos gestores, colaboradores, ou colegas, é fundamental para mantermos nossa posição dentro da empresa. O problema é que muitas vezes transmitimos, mesmo sem perceber, mensagens que não correspondem ao que desejamos de fato comunicar com posturas e comportamentos inadequados.

Você já parou para pensar que percepção as pessoas têm da sua imagem profissional, ou seja, como elas te veem profissionalmente? A forma como somos vistos é essencial em qualquer relacionamento, e no ambiente de trabalho não seria diferente. Não tenho dúvidas de que o objetivo de qualquer profissional é ter seu desempenho avaliado positivamente e ser bem visto por todos. Mas, para que isso realmente aconteça, é preciso ter muita atenção e foco. Afinal de contas, a sua imagem profissional é determinante para uma carreira de sucesso.

Para construir uma imagem profissional positiva é necessário entender que autoconhecimento é um ponto fundamental. Quando uma pessoa se conhece, e identifica seus pontos fortes e fracos, tem mais chances de mudar padrões de comportamento em qualquer ambiente, seja em âmbito pessoal, social ou profissional. É nesse momento que dedicação, profissionalismo e conhecimento trabalham a seu favor como verdadeiros aliados para melhorar a percepção que as pessoas têm de você. Acredite, em algumas situações, a forma como as pessoas te percebem é extremamente relevante.

Todos nós criamos uma imagem ao longo de nossa trajetória. Essa imagem é construída por meio de inúmeros fatores como desempenho no ambiente de trabalho, a maneira como nos relacionamos, nossas atitudes e até como nos posicionamos em determinadas situações. Portanto, não adianta desejar que as pessoas nos vejam de uma forma positiva, se não temos, na prática, uma conduta cordial e ética perante todos. Eu diria que a palavra-chave nessa situação é: coerência. O que você prega precisa estar alinhado com o que você faz. Nossa missão é reforçar nossas características positivas, que, nesse caso, estão diretamente ligadas ao nosso profissionalismo e caráter.

Um bom exercício de autoconhecimento, e de compreensão de como os outros nos veem, é fazer uma autoavaliação sincera sobre a nossa conduta. Observe, por exemplo, como seu líder ou colega de trabalho reage diante de um feedback ou de uma orientação dada por você. Avalie como você se posicionou ao passar ou pedir retorno. Certamente isso será um bom sinalizador de como está sendo visto no ambiente profissional. Não é preciso se chicotear, mas também não adianta camuflar suas atitudes negativas. Nessa hora, inteligência emocional ajuda a enfrentar e resolver essas questões.

Abaixo listo algumas sugestões que podem ajudar a melhorar as suas relações profissionais e contribuir para que seus gestores, colaboradores e colegas tenham uma percepção profissional positiva sobre você.

Observação

Um bom termômetro para saber como estamos sendo vistos é observar a reação de nossos colegas, colaboradores ou gestores quando nos aproximamos para pedir ou delegar alguma coisa. É importante sentir se reagem de forma efusiva e amigável ou param de sorrir e conversar entre si. Talvez vejam você como uma profissional sem empatia ou até autoritária, mesmo que essa não seja a sua intenção.

Transparência

Durante uma reunião de avaliação de desempenho do time, pergunte como está se saindo. Se conhecendo bem, será capaz de identificar se o que está sendo colocado pelos outros corresponde ou não a realidade. Caso entenda que o time tem razão, é uma boa chance de repensar atitudes e comportamentos e mudar sua postura.

Competência

Não há dúvidas de que as pessoas nos veem de outra forma quando demonstramos competência, segurança e credibilidade. Esses são pontos muito importantes para que seus líderes ou colaboradores tenham uma boa percepção da sua imagem. Ninguém quer trabalhar ou dividir experiências com um profissional inseguro e que não transmite credibilidade.

Educação

Cada vez mais o ambiente de trabalho é feito de diversidade de pessoas, de raças e de pensamentos. Respeite as diferenças, seja educado e gentil com todos. A cordialidade é um atributo muito valorizado no mercado atual. Então seja empático, procure entender as necessidades de cada um. Esse comportamento certamente vai contribuir para que todos tenham uma boa percepção de você e da sua imagem como profissional.

