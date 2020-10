Como criar o seu Avatar no Facebook. Confira o passo a passo

Atualizado em 6 out 2020, 11h16 - Publicado em 6 out 2020, 11h11

O Facebook anunciou que está disponível a coleção de Avatares no Brasil, uma coleção de figurinhas que antes apenas disponível para usuários no exterior. Os usuários já podem criar seus bonequinhos tridimensionais para usar como foto de perfil, ou no feed, comentários e em stickers.

Além de planos de fundo para posts e roupas personalizadas, foram criadas 20 figurinhas: 10 já estão disponíveis e mais 10 serão lançadas em breve, segundo informou a equipe da rede social em blog oficial.

Confira na íntegra o passo a passo divulgado pelo Facebook para fazer a sua figurinha: