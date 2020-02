Como conviver em paz com o ex-marido

Como a ligação entre pais e filhos é para sempre, a convivência com seu ex-marido deve ser respeitosa

Veja como agir como o seu ex quando vocês terminam a relação, mas ainda precisam conviver:

Ele é pai do seu filho

Cuidado nesse convívio. “O que terminou foi seu relacionamento com ele. Mas para a criança o pai continua sendo uma ótima pessoa”, diz a consultora de etiqueta Célia Leão. Evite criticá-lo perto dela, independentemente do que tenha lhe feito. Acredite: vale mais a pena cultivar o amor existente entre eles. No tocante à forma de lidar com o ex, nada de tratá-lo com intimidade. Isso não pega bem, principalmente porque tanto você quanto ele pode, a qualquer momento, ter outra relação. “Como a ligação entre pais e filhos é para sempre, a convivência deve ser respeitosa”, diz o terapeuta de casais Paulo Tessarioli.

Ele continua ciumento

Deixe o fim do romance bem claro. “Se ele ligar com um papo de ‘vi você com Fulano’, responda que é uma mulher livre”, ensina Tessarioli. Não permita que ele tente mostrar sofrimento nem faça cara de pena, pois pode passar uma impressão errada. “Nada de convidá-lo para seu aniversário. Senão, verá possibilidade de retorno”, completa. Se ele for insistente, seja firme em sua decisão, sem grosseria. Afinal, um faz parte da história do outro.

Ele começou a namorar uma amiga sua

“Nunca faça cena”, avisa Célia. Não quer encontrá-los? Então, peça aos seus amigos para avisá-la quando os pombinhos forem a algum lugar em comum. No entanto, é preciso superar o término. Já que não estão mais juntos, assuma essa condição, deixando mágoas de lado para permitir que o casal seja feliz. Aliás, vá atrás de outro amor também.

Os amigos são os mesmos

Claro, não dá para abandonar a galera. “Entretanto, cuidado com o álcool”, alerta Tessarioli. Pode ser que o ex tente seduzi-la, lembrando a relação. Por isso, no comecinho, é aconselhável evitá-lo.

Têm uma dívida juntos

Se a relação está carregada de ressentimentos, mas compraram algo juntos e ainda não terminaram de pagar, é melhor não se encontrarem. Resolvam as pendências por e-mail e da forma mais cordial possível.

Trabalham no mesmo lugar

Sim, vocês vão se ver diariamente. Entretanto, não pense em pedir as contas por causa dele. “Se o emprego está bom, fique. Contudo, evite tratar de problemas pessoais na empresa”, alerta o profissional. Dica: antes de começar um romance com um colega no ambiente profissional, pondere se saberá lidar com o fim da relação para não prejudicar a carreira.

Ainda transam de vez em quando

Você realmente sabe o que quer? Caso pretenda terminar de vez, evite o contato, mesmo esporadicamente. “Agora, se busca apenas sexo, tudo bem continuar encontrando-o”, pontua Tessarioli. Porém, só faça com a certeza de que nenhum dos dois, isoladamente, vai se envolver de novo.”Quando a relação termina, significa que alguém não quer nada sério”, afirma o terapeuta. Lembre-se: sexo não é passaporte para o relacionamento afetivo.