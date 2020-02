Como acabar com a coceira do pet

Mantenha as vacinas e consultas veterinárias do seu amigo em dia

Foto: Getty Images

Seu amigo, sempre tão feliz, parece estar incomodado com alguma coisa. E, de repente, começa o coça-coça. Preste atenção! Essa atitude, aparentemente inofensiva, pode significar um problema. Andréia Lordelo, veterinária do Pet Center Marginal, em São Paulo, conta quais são as principais pragas que atacam cães e gatos e ensina a melhor maneira de preveni-las – além de dar dicas de como se livrar da doença.

Não confunda cão com gato!

Por causa do preço, muita gente compra antipulgas para cães e aplica em vários gatos, já que a bisnaga traz uma quantidade maior do produto. Bichanos, porém, não são cachorros pequenos. ”Apesar de a medicação levar em consideração o peso do animal, cães e gatos têm organismos bem diferentes”, alerta a veterinária do Pet Center Marginal.

Descubra o que faz seu pet se coçar

Carrapato

Transmite erlichiose, doença que deixa o animal com anemia.

Como evitar:

Ao levar seu bichinho para passear, fique longe de lugares com muitos cães.

Como tratar:

Sprays e bisnagas antipulgas também funcionam contra carrapatos. O mais importante, porém, é desinfetar o ambiente.

Pulga

Causa reações alérgicas e transporta vermes que podem infectar o intestino do peludo.

Como evitar:

Mantenha a casa e os acessórios do seu mascote sempre limpos.

Como tratar:

Opte por antipulgas em bisnaga, vendidos de acordo com o peso do animal, já que sprays e xampus não conseguem eliminar ovos e larvas.

Sarna

Provoca queda de pelos e formação de feridas, favorecendo infecções.

Como evitar:

Impeça seu pet de entrar em contato com bichos que possuam a doença.

Como tratar:

Melhor procurar um veterinário, para confirmar o diagnóstico, e evitar o risco de errar no escolha ou na dosagem do remédio.