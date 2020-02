Cinco livros para entender o mundo atual, por Monica Waldvoguel

Monica Waldvoguel já foi apresentadora do Bom Dia São Paulo e o Jornal Hoje na Tv Globo de 2001 a 2006, depois se transferiu para a Rede Record em 2004 e logo depois para o SBT em 2006. Paralelamente ela atuava no Globo News e até o ano passado no GNT

Ela selecionou 5 livros para entender melhor o mundo hoje em dia:

1.Breve Historia de Quase Tudo, de Bill Bryson , sobre as descobertas da ciência.