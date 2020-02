Carunchos: como eliminar os que ficam dentro do armário da cozinha

Evite limpar seus armários com pano úmido; prefira flanela seca ou papel absorvente

Carunchos dentro do armário da cozinha podem ser um verdadeiro problema para sua casa. Veja a seguir 3 dicas práticas para eliminar esses bichinhos da sua despensa elaboradas por Gustavo Curcio, mestre em Arquitetura pela Universidade de São Paulo:

. Alimentos vencidos são alvos fáceis: evite guardar seus mantimentos em armários totalmente fechados: o ideal é ter portas de treliça. Se as portas do seu armário são fechadas, experimente deixá-las abertas durante a noite, pelo menos duas vezes por semana. Além disso, nunca estoque alimentos por muito tempo – sempre que acrescentar novos produtos, cheque a data de vencimento dos pacotes que já estavam guardados.

. Limpe seus armários com frequência: evite limpá-los com pano úmido. Use uma flanela seca ou papel absorvente. Lembre-se de guardar os alimentos abertos em potes herméticos.

. Coloque um recipiente com borra de café num cantinho do armário. Ele vai funcionar como um inseticida natural contra os carunchos.