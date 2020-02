Aprenda como escolher bons aliados da faxina

Para transformar sua cozinha, vale investir também no feng shui, a técnica chinesa que harmoniza a energia nos ambientes

Foto: Getty Images

Se você já teve que esfregar a porta de um boxe de plástico, encardida com a sujeira do banheiro, sabe como essa tarefa é dura. Pois é, se a porta fosse lisa e de vidro essa missão certamente seria mais fácil. O mesmo acontece na cozinha: móveis lisos acumulam menos gordura e facilitam a vida na hora da limpeza.

Aprenda a selecionar objetos que aproveitam bem o espaço, melhoram o aspecto do cômodo e diminuem o tempo da faxina. Para transformar sua cozinha, vale investir também no feng shui, a técnica chinesa que harmoniza a energia nos ambientes. Ela faz toda a diferença!

Como fazer boas compras



Se o móvel for de MDF, compensado ou aglomerado

Material usado na maioria dos gabinetes e armários, deve ser revestido com fórmica se ficar em áreas úmidas, como cozinha, banheiro ou lavanderia. Caso contrário, a umidade apodrecerá os móveis. Prefira os de compensado e MDF, mais resistentes do que o aglomerado. Eles perdem no preço, mas são bastante duráveis.

Dica de limpeza

A parte de baixo do móvel deve ficar a pelo menos 25 centímetros de altura do chão para não molhar na hora de lavar o piso.

Se a peça for de aço

É muito durável desde que você siga alguns cuidados de manutenção. Ao comprar, repare se o esmalte que reveste as portas e laterais dos móveis não está arranhado ou amassado. Isso evita problemas no futuro.

Se forem dobradiças ou puxadores

Abra e feche as portas da peça que vai levar (e não só do mostruário!) e verifique se fecham corretamente, sem “raspar” ou deixar vãos. Dobradiças e puxadores de aço inoxidável não enferrujam, combinam com quase tudo e duram muito. Aposte neles!