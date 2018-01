Aplicativo ajuda a cumprir as resoluções de Ano Novo

Um aplicativo que ajude o usuário a cumprir as resoluções de Ano Novo. Foi com esse objetivo que Rodolfo Ribeiro criou o 7waves, uma referência ao costume de pular sete ondas na virada do ano.

“A ideia é usar a tecnologia para ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos. Fizemos uma pesquisa e constatamos que mais de 70% das pessoas não tinham nenhum planejamento para o ano seguinte”, disse Ribeiro ao site da Exame.

O funcionamento do aplicativo é simples. O sistema sugere objetivos a partir do perfil no Facebook e também permite que cada um estabeleça suas próprias metas. São sete áreas disponíveis: bens, carreira, estilo de vida, social, estudos, lazer e saúde.

Depois da definição dos objetivos, o usuário divide a meta em ações (por exemplo, no caso de uma viagem, juntar dinheiro, tirar visto, comprar passagem etc.)

As categorias mais buscadas são carreira, saúde e estudos.

