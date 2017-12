Como conseguir cumprir uma resolução de Ano Novo

O começo de um novo ano tradicionalmente é o momento de estabelecer metas e criar novas rotinas de saúde e de bem-estar. Fazer uma resolução de Ano Novo e aderir a ela pode realmente provocar mudanças significativas na sua vida.

Mas como fazer com que uma resolução de ano novo realmente funcione?

Ao jornal “Washington Post”, o nutricionista e personal trainer Jae Berman tentou responder a essa pergunta.

Primeiramente, é preciso criar um bom plano, e os erros mais comuns nesse item costumam ser uma mistura desses:

Os objetivos são exagerados e o plano torna-se insustentável; A resolução é audaciosa, mas o plano não dá conta de criar os novos comportamentos que serão necessários para realizá-la; O incentivo para a resolução não vem do próprio indivíduo, mas porque outra pessoa está insistindo e ele se sente forçado a ter um plano para o novo ano.

Leia também: Cores para a virada do ano

Então como conseguir cumprir as resoluções de Ano Novo?

1) Comece pelas coisas pequenas, pelas menores mudanças. Tente um comportamento que você pode criar e que se encaixe perfeitamente no seu cotidiano, por exemplo, adicionar uma porção de legumes ao seu almoço, comer fruta como sobremesa. Não é mais fácil do que prometer emagrecer dez quilos no primeiro mês do ano? Também pode ser respirar fundo três vezes quando se sentir estressado, beber um copo de água logo ao acordar, dar uma volta no quarteirão no horário do almoço. Experimente a alegria das pequenas conquistas e note que os menores passos se somam a grandes avanços. Adicione um pequeno hábito a cada mês e veja quanta mudança pode ocorrer em um ano.

2) Divirta-se. Faça algo agradável. Considere uma maneira divertida de melhorar a saúde, e não só as que parecem chatas e que te privam do que é prazeroso. Tente adicionar um hobby que faça você se exercitar de forma divertida. Experimente aprender novas habilidades para exercitar o cérebro. Pense na comida de modo leve, por exemplo, reunindo a família para cozinhar alimentos saudáveis, comprando um novo e interessante livro de culinária ou se matriculando em aulas de gastronomia.

3) Trate-se bem, permita-se pequenos luxos. Isso ajuda a ter bem-estar imediato e a suportar as mudanças de longo prazo. Compre lençóis realmente macios ou experimente um serviço de entrega de refeições.

4) Tome algum tempo para entender a raiz mais profunda do que o impede de fazer mudanças de longo prazo. Não adianta prometer parar de beber, cumprir em janeiro mas, de fevereiro a dezembro, deixar tudo voltar a ser como antes. Por que você nunca consegue manter a promessa de ter uma vida mais saudável? O que precisa ocorrer para que você crie uma verdadeira mudança em seu comportamento?

5) Faça por você. Se não levar em conta o que está na moda, o que seu marido gosta, o que o seu médico pede, o que a sua amiga recomenda, o que você realmente quer fazer? Ter mais condicionamento físico? Meditar? Parar de fumar? Aprender a nadar ou a dirigir? Fazer aulas de dança? Poupar dinheiro? Concentre-se em você e no que realmente tem interesse em mudar. O que fará você manter a foco e de que ferramentas precisa para chegar ao objetivo? Fazer só o que se quer torna a mudança de hábito mais agradável e fácil para alcançar seus objetivos.

“Comece o novo ano com um plano que o leva ao sucesso. Aproveite o processo e crie metas que lhe proporcionem a saúde e o bem-estar que deseja”, escreve o personal Jae Berman.

Leia também: Cortes de cabelo para começar 2018 cheia de pique