A australiana Holly Butcher, 27 anos, deixou uma bonita carta de despedida com palavras de incentivo aos familiares antes de morrer. A jovem faleceu na última quinta-feira (4) vítima de um câncer.

Foi no perfil de Holly que a família da australiana informou sobre o fim da jornada da ente querida. Na rede social, familiares também compartilharam a mensagem enviada por ela antes de vir a falecer.

Na carta, Holly começar falando sobre a o processo de aceitação da morte que precisou se submeter. “É uma coisa estranha perceber e aceitar a sua mortalidade aos 26 anos de idade. Isso é apenas algumas dessas coisas que você ignora. Os dias vão passando e você apenas espera que eles continuem vindo. Até que o inesperado aconteça. Eu sempre me imaginei envelhecendo e ficando com rugas – muito provavelmente causadas por minha linda família (cheia de crianças). Eu planejava construir isso com o amor da minha vida. Esta é uma coisa da vida; é frágil, preciosa e imprevisível. E cada dia é um presente, não um direito dado. Eu tenho 27 anos agora. Não quero ir. Eu amo a minha vida. Estou feliz… Devo isso aos meus entes queridos. Mas o controle está fora das minhas mãos.”

Diante da situação em que vivia, Holly começa a dar alguns conselhos a quem ainda tem muito tempo de vida. Para a australiana, é importante dedicar esse tempo ao que realmente importa, a fim não desperdiçá-lo. “Só quero que as pessoas parem de se preocupar tanto com as coisas pequenas e as tensões insignificantes na vida e tentem lembrar-se que todos nós temos o mesmo destino depois disso tudo. Então, faça o que puder para que seu tempo seja incrível, sem besteiras. Nesses momentos que você estiver lamentando por coisas ridículas, apenas pense que alguém está realmente enfrentando um problema. Seja grato pelo seu pequeno problema. Não faz mal reconhecer que algo é irritante, mas tente não continuar a carregar isso e afetar negativamente o dia de outras pessoas.

Para Holly, é importante admirar detalhes simples da vida e deixar de se irritar e estressar com fatos do cotidiano, como o trânsito, o corte de cabelo que deu errado. “Veja como o céu é azul e como as árvores são verdes; é tão lindo. Pense como você é sortudo por poder fazer isso: respirar. É tudo tão insignificante quando se olha para a vida como um todo. Estou vendo meu corpo desaparecendo diante dos meus olhos e não há nada que eu possa fazer. E tudo o que desejo agora é que eu pudesse ter mais um aniversário ou natal com a minha família, ou apenas mais um dia com o meu parceiro e o meu cão.”

Outro ponto levantado pela australiana refere-se à solidariedade. “Dê, dê, dê. É verdade que você ganha mais felicidade fazendo coisas para outros do que para si mesmo. Gostaria de ter feito mais isso. Compre algo para seu amigo em vez de outro vestido. Leve-os para uma refeição, ou melhor ainda, prepara-lhes uma refeição. Dê para eles uma planta, uma massagem ou uma vela e diga quanto os ama. Use seu dinheiro em experiências. Ou ao menos não perca experiências porque gastou todo o dinheiro com coisas materiais.”

Além do plano material, é importante pensar no outro por meio de boas ações que vão além da compra de roupa, de presentes ou de benefícios similares. “Comece doando sangue. Doações de sangue (mais bolsas que eu poderia contar) me ajudaram a me manter viva por mais um ano. Um ano que eu serei eternamente grata, que eu passei aqui na terra com minha família, amigos e cachorro. Um ano em que eu tive alguns dos melhores momentos da minha vida”, termina Holly.