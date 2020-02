Ansiedade tem cura

“Para controlar a minha ansiedade, eu

caminho e procuro um contato maior com

a natureza – olhar o mar, por exemplo”

Foto: Juliana Coutinho

A rotina moderna exige jogo de cintura: filhos, marido, trabalho… Parece que estamos ligadas em 220 volts! Esse estado permanente de tensão favorece o aparecimento da ansiedade.

O psiquiatra Luiz Alberto Hetem, da Associação Brasileira de Psiquiatria, explica que a ansiedade pode até trazer coisas boas. “Por causa daquela empolgação meio tensa que sentimos quando queremos que algo aconteça, podemos ter mais iniciativa para ir atrás de nossos objetivos”, diz.

O ruim é quando essa emoção se torna tão intensa a ponto de atrapalhar nossa vida pessoal ou profissional

Controle sua mente

O psicólogo Thiago Sampaio, da Associação dos Portadores de Transtornos de Ansiedade, comenta que nossa maneira de pensar influencia – e muito – na forma como a ansiedade pode nos atingir. A atriz Elizabeth Savala precisou enfrentar o problema. “O que me deixa ansiosa é minha vida sentimental. Quando me separei do meu primeiro marido, perdi 20 quilos. Eu tinha de caminhar mais de duas horas para conseguir dormir”, conta a Socorro da novela Caras & Bocas.

Para evitar a ansiedade, é preciso adotar algumas atitudes diárias. “Ter hora para se alimentar, fazer exercícios físicos e reservar um tempo para o lazer são hábitos que funcionam como prevenção”, explica Luiz Vicente Figueira de Mello, psiquiatra do Hospital da Clínicas de São Paulo. Conheça algumas maneiras simples e eficazes de domar esse desconforto.