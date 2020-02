Adesivo de azulejo renova a cozinha

Adesivo Azulejo Hidráulico Clássico 36pc, da Stillo Adesivos

Foto: Divulgação

Já percebeu que qualquer festinha com amigos e parentes acaba se concentrando na cozinha? O ambiente convida a receber pessoas, petiscar e brindar as coisas boas da vida. Que tal, então, reservar um tempinho dodia para mudar a cara da cozinha e deixá-la mais atraente e colorida? É sucesso na certa!

A dica para quem não quer fazer quebradeira nem sujeira é usar adesivos de azulejo. Descolados, eles podem encher sua cozinha e seu banheiro de estilo. E o melhor: você precisa apenas de uma tarde para fazer isso, pode acreditar!

“Esses recursos quebram a monotonia do ambiente”, destaca a arquiteta Noelia Ribeiro. Mas é importante saber que eles chamam a atenção, por isso, escolha o cantinho da cozinha ou do banheiro que mais gosta ou que precisa urgente de uma repaginada. Se animou? Então, despache a preguiça e mãos à obra, garota!

Usar adesivos de azulejos é bom porque:

· É fácil e rápido de aplicar: Você coloca onde e do jeito que quiser.

· Não faz sujeira: Não tem aquela quebradeira típica de reforma e nem precisa contratar mão de obra especializada.

· É fácil de retirar: Uma vantagem para quem mora de aluguel e não pode fazer alterações no imóvel. “Eles não deixam rastros se você precisar retirá-los”, diz Noelia.

Veja como aplicar

Você vai precisar de…

· Estilete

· Espátula de silicone ou régua

· Solução de seis gotas de detergente para cada 1 litro de água

· Borrifador

· Passo a passo

· Faça uma limpeza caprichada na cozinha duas horas antes de começar a aplicação.

· Retire com cuidado o adesivo do papel que vem com ele. Assim, você evita que as pontinhas do produto fiquem amassadas e garante umacabamento perfeito.

· Para evitar a formação de bolhas durante a aplicação, anote um truque esperto: borrife (ou respingue com os dedos) a solução de água e detergente na parte do adesivo com cola e também no azulejo onde você irá colá-lo.

· Se a parede termina em um armário ou numa porta, por exemplo, o melhor é que você aplique o adesivo até o fim e, depois, use o estilete para cortar as sobras.

· Retire os itens que estão na área de aplicação dos adesivos, como o espelho do interruptor ou a torneira. Aplique o adesivo e, então, faça umpicote nele no local onde ficará espelho, por exemplo. Depois elimine as sobras com estilete.

Fica a dica

· Procure não cozinhar por um período de 12 horas após a aplicação do adesivo. A gordura e o vapor dos alimentos podem comprometer a fixação do produto.

· A limpeza deve ser feita com um pano úmido e algumas gotas de detergente. Evite usar álcool, limpadores em spray, desengordurantes e cloro.

· Ainda na hora da limpeza, esqueça a escova – ela arranha a estampa dos adesivos.

· O plástico usado nos adesivos é inflamável. Por isso, mantenha-os a uma distância mínima de 10cm do fogão e de velas, por exemplo.

Opções para todos os gostos que imitam…

Ladrilho hidráulico Lindos e elegantes, são tendência. Os desenhos coloridos dão um ar retrô ao ambiente Kit Clássico com 36 peças (15x15cm), da Stillo Adesivos, na Elo7, por R$ 125* Azulejo português O azul esbanja vida em qualquer decoração. O tom é clássico nesse tipo de azulejo Kit Vila Real Laranja com 36 adesivos (15x15cm), da Stillo Adesivos, na Elo7, por R$ 125 Estampa geométrica Quer um toque moderno? Aposte nesse desenho. Fica bom em banheiros Kit com 20 adesivos (15x15cm), da Gecko, por R$ 75* Patchwork Pra que escolher um só modelo se você pode ter vários? Estes aqui oferecem um mix de desenhos VIBRANTE Kit Colorido com 20 adesivos (14,5×14,5cm), da Roque Estrella, por R$ 100*

* Preços pesquisados em abril de 2013