A felicidade é contagiosa, diz professor de Harvard

O israelense Tal Ben-Shahar, conhecido por ter sido responsável pelas aulas mais concorridas da Universidade Harvard, abriu o G.A.T.E – Global Access Through Education na manhã desta sexta-feira (14). Conhecido como “Professor Felicidade”, ele falou sobre as habilidades importantes para ser feliz.

A primeira delas é permitir-se ser humano. Quando aceitamos emoções – como medo, tristeza ou ansiedade – como naturais, estamos mais propensos a superá-las. Rejeitar nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas, leva à frustração e infelicidade. Somos uma cultura obcecada pelo prazer e acreditamos que a marca de uma vida digna é a ausência de desconforto; e quando sentimos dor, tomamos isso para indicar que algo deve estar errado conosco. De fato, há algo errado conosco se não sentimos tristeza ou ansiedade às vezes – que são emoções humanas. O paradoxo é que, quando aceitamos nossos sentimentos – quando nos damos a permissão para sermos humanos e vivenciamos emoções dolorosas -, é mais provável que consigamos nos abrir às emoções positivas.

Outro ponto importante é saber lidar com o estresse. Ele em si não é um problema, porque nos deixa mais fortes e resilientes O lado negativo é não sair dele.

Tal também ressaltou a importância da atividade física. “Lembre-se da conexão mente-corpo. O que fazemos – ou não fazemos – com nossos corpos influencia nossa mente. O exercício regular, o sono adequado e hábitos alimentares saudáveis ​​levam à saúde física e mental.”

O professor de psicologia positiva também falou em sua palestra sobre o poder da gratidão para atrair felicidade. “Expresse gratidão, sempre que possível. Nós muitas vezes tomamos nossas vidas como garantidas. Aprenda a apreciar e saborear as coisas maravilhosas da vida, das pessoas à comida, da natureza a um sorriso.” Tal também lembrou para o público o valor dos relacionamentos pessoais. “Não sou contra a tecnologia, as redes sociais. Eu gosto muito delas. Mas não podemos esquecer a empatia que surge do olho no olho.”

Tal Ben-Shahar

O G.A.T.E, evento internacional de educação, acontece até domingo no terceiro piso do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A maioria dos encontros são gratuitos. Nesta sexta (14), o evento é até as 20h. No sábado (15), das 10h às 20h; no domingo (16), das 11h às 20h. Para conhecer outros participantes e se inscrever, clique aqui.

Além de Tal Ben-Shahar, professor PhD em Comportamento Organizacional pela Universidade Harvard e reconhecido por seu trabalho na área da Psicologia Positiva e Liderança, também vão participar do evento até domingo a reitora emérita da Universidade Columbia, Kristine Billmyer, aclamada por ter desenvolvido programas inovadores durante a sua gestão, e a Diretora de Marketing Global e Admissões na Escola do New York Times, Victoria Michelotti.

Haverá palestras, workshops gratuitos e Keynotes com professores das universidades Harvard, Columbia, UAL London, The School of the New York Times, entre outros. Com formato inédito, o G.A.T.E. tem o compromisso de trazer para o Brasil conteúdo sobre educação global abrindo as portas para grandes experiências de vida, estudo e trabalho no exterior e para um diálogo único com estudantes, profissionais, pais e educadores. CLAUDIA é media partner, parceira do evento.

