4 bons motivos para ter uma fritadeira elétrica

Na foto, Fritadeira Air Fry (frita alimentos usando a tecnologia de infravermelho e dispensa o uso de óleo), da Philco . R$ 539*; Panela Elétrica Actifry (Prepara um 1 kg de batata de uma só vez. Possui rotação automática que movimenta o alimento, garantindo uma fritura uniforme), da Arno. R$ 799,99*; Fritadeira Light Fryer (frita com um pingo de óleo e ainda tem sistema Easy Defrost para descongelar os alimentos), da Cadence. R$ 599,90*

Foto: Getty Images

Alimentos fritos podem ser saborosos, porém fazem mal à saúde. Quem faz questão desse tipo de preparo agora pode fazer batata frita, salgadinhos e outras delícias sem óleo usando uma fritadeira elétrica. Graças a uma tecnologia que usa circulação rápida de ar quente sobre o alimento, essas novas fritadeiras prometem fritá-lo deixando-o sequinho e mais saudável (o sistema elimina até 80% da gordura das batatas fritas, por exemplo). No entanto, há controvérsias. Segundo a Proteste (associação de defesa do consumidor), o aparelho prepara os pratos com rapidez, mas a textura é de comida assada, e não frita, especialmente no caso da batata. Que tal testar para tirar suas próprias conclusões?

Vale a pena investir?

1. Com apenas uma colher de óleo você pode preparar 1 kg de batata. Ela faz o cozimento dos pratos combinando ar quente e um sistema giratório para uniformizar a fritura. Preparados assim, os alimentos ganham uma aparência dourada e ficam levemente crocantes.

2. A função “timer” avisa quando a comida está pronta. Assim, sobra mais tempo livre para você fazer outras atividades.

3. Não deixa cheiro e preserva o meio ambiente (porque você não precisa mais descartar o óleo usado).

4. Mantém os nutrientes da comida e diminui seu teor calórico, já que dispensa óleo (ou usa uma quantidade mínima), contribuindo, assim, para o controle do colesterol. A comida também não fica encharcada de gordura quando você, sem querer, deixa a fritura passar do ponto.

Características da panela

Feita de aço inox, esta panela tem o interior revestido de material antiaderente para facilitar a limpeza. Estes modelos são bem mais caros, porém são práticos e resistentes.

O filtro fica na tampa e é responsável por reduzir o cheiro típico de alimentos fritos. A limpeza dele é primordial para que funcione direito.

Antes de comprar, veja se a fritadeira elétrica tem o selo do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), garantia de que os padrões de segurança foram seguidos durante a fabricação.

A panela tem ainda um termostato que desliga automaticamente quando a temperatura ideal é atingida, tornando-a segura. O modelo feito com material térmico aumenta essa segurança porque mantém estável a temperatura externa, evitando o superaquecimento da panela.

Na hora de limpar…

Deixe o aparelho esfriar por completo antes de limpá-lo.

Lave as peças removíveis com uma esponja macia e detergente ou coloque-as na máquina de lavar louça. O restante pode ser limpo com um pano úmido. Atenção: jamais mergulhe-a diretamente na água.

Conheça a avaliação da Proteste

“As fritadeiras elétricas não cumprem totalmente a promessa de fritar os alimentos. Os alimentos são mais saudáveis, não sujam a cozinha e não exalam cheiro de fritura, mas não ficam crocantes como numa verdadeira fritura. Para isso, é fundamental usar pelo menos uma colher de azeite. No caso da batata, em especial, quando preparada sem óleo, o aspecto é de cozida”. Esta é a conclusão da associação, que não condena o produto, mas faz este alerta aos consumidores.

Economize óleo na fritura!

Enquanto uma colher (sopa) de azeite ou óleo é suficiente para fritar de 700 g a 1 kg de batata na fritadeira elétrica, na convencional é preciso, em média, 3 xícaras (chá).