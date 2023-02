Vírus Marburg: o que é, os sintomas e as regiões afetadas por ele

No começo desta semana, a OMS (Organização Mundial da Saúde) se reuniu para tratar do surto do vírus, o Marburg. Os primeiros casos foram registrados na Guiné Equatorial, onde nove pessoas morreram de febre hemorrágica viral. Desde então, a região está em estado de alerta sanitário.

Da mesma família do Ebola, o vírus possui uma alta taxa de mortalidade e é transmitido aos humanos pelos morcegos. O Marburg foi identificado pela primeira vez na Alemanha, na década de 1960. Outros surtos e casos isolados foram registrados no continente africano.

Apesar do surto – que tem cerca de 16 outros casos suspeitos – é importante saber que não há motivo para preocupação: pela alta taxa de mortalidade (que varia entre 50% e 88%, a depender da variante), é muito improvável que ele se espalhe com facilidade.

O que é o vírus Marburg?

O vírus de Marburg causa a febre hemorrágica de Marburg. Ele está relacionado ao Ebola, porque ambos são da mesma família viral e têm origem na mesma região geográfica. Desde o primeiro registro, em 1967, o Marburg teve epidemias em 1975, 1980, 1987, 1998, 2004 – 2005 e 2007 – 2014. O maior surto se deu em Angola, em 2005, onde 200 pessoas morreram, segundo os dados da OMS.

Quais os sintomas do Marburg?

É uma doença considerada grave, podendo ser letal. Segundo a OMS, o vírus possui um período de incubação de 2 a 21 dias. Os sintomas se assemelham aos de outras doenças infecciosas ou febres hemorrágicas virais, sendo os mais comuns: febre; dor de cabeça; dores musculares; fadiga; vômito com sangue e diarreia.

Há vacinas ou tratamentos?

Não, ainda não existe vacina ou remédios específicos para tratar esse vírus.

Como se dá a transmissão?

O vírus é transmitido aos humanos por morcegos que se alimentam de frutas. Ele se espalha pelo contato direto com os fluídos corporais, superfícies e materiais infectados.

Quais são as regiões infectadas pelo Marburg no momento?

A Guiné Equatorial confirmou o surto nesta semana, no dia 13 de fevereiro. Foram nove mortes e 16 casos suspeitos com sintomas como febre, fadiga, vômito com sangue e diarreia. Há suspeitas do vírus também em Camarões.

