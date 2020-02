Tire todas as dúvidas sobre anticoncepcional em injeção

Com a receita, vá à farmácia, onde comprará e tomará a injeção, no primeiro dia de menstruação

Foto: Dreamstime

O que é?



As injeções podem ser mensais (feitas com estrogênio e progesterona), ou trimestrais (só contém progesterona).

Como age?



Os hormônios agem como os da pílula, mas são absorvidos lentamente pela corrente sanguínea. “As injeções também fazem com que o muco do colo do útero fique espesso, impedindo a passagem de espermatozoides, e evitam que o endométrio (revestimento interno do útero) seja preparado para a gravidez”, diz a ginecologista Denise Gomes.

Como usar?



Com a receita, vá à farmácia, onde comprará e tomará a injeção, no primeiro dia de menstruação. Se optar pela mensal, voltará em 30 dias. Se preferir a trimestral, depois de 90.

Desvantagens



A trimestral, feita com progesterona, pode provocar inchaço e ganho de peso.

Benefício



Não é preciso se lembrar de tomar a pílula.

Preço médio: R$ 23* (mensal); R$ 28* (trimestral).

*Preços pesquisados em outubro de 2011