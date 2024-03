Supershake da Floresta Amazônica promove benefícios para corpo e mente

Composto por ingredientes nativos da Amazônia, o Supershake da Floresta Amazônica traz benefícios para a saúde física e mental. Entre seus efeitos, o suplemento eleva a disposição do corpo, apoia o organismo no controle de glicemia e colesterol e promove a melhora nos sistemas imunológico, digestivo e neurológico.

O Supershake é resultado do conhecimento milenar dos povos originários da Amazônia. Ao longo de milhares de anos, eles selecionaram, cultivaram e consumiram espécies vegetais com benefícios para o corpo, o que conduziu a Mazô Maná, empresa que busca a valorização dos povos da região amazônica, no lançamento do produto.

O que é o Supershake da Floresta Amazônica

Ele é um superalimento 100% plant-based que reúne 14 ingredientes amazônicos em sua formulação. Graças aos seus compostos, o suplemento melhora a regulação do intestino, fortalece o sistema imunológico, apoia o controle de glicemia e colesterol, estimula a disposição física e mental e o cuidado sobre o sistema neurológico.

O Supershake tem efeitos imediatos, como a melhora do sono e do humor, mas também a longo prazo, como o combate a doenças neurodegenerativas.

Outro ponto importante é que os ingredientes são coletados e produzidos por povos originários e agricultores familiares.

“Chegamos a uma fórmula que repensa a lógica das cadeias alimentares, sem qualquer adição química, com um ótimo sabor e com resultados funcionais surpreendentes”, afirma Zé Porto, co-CEO da Mazô Maná.

A lista de ingredientes é:

Farinha de castanha-do-Pará

Concentrado proteico de semente de abóbora

Cajá liofilizado

Torta de cupuaçu em pó

Cacau em pó

Cupuaçu liofilizado em pó

Farinha de babaçu

Camu-camu em pó

Cumaru em pó

Farinha de pupunha

Polpa de murici

Graviola liofilizada em pó

Cogumelo amazônico

Pimenta cumari amazônica

Também possui leite de coco em pó, fibra solúvel (goma guar), aroma natural de chocolate e edulcorante glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertonird.

“Uma das grandes riquezas da Floresta é a diversidade que existe nela. Nosso primeiro produto espelha essa característica, com múltiplos ingredientes fornecendo múltiplos benefícios”, acrescenta Marcelo Salazar, co-CEO da Mazô Maná.

Suplemento foi formulado por Alex Atala e Bela Gil

O lançamento foi possível graças ao apoio de uma ampla rede de parceiros, composta por nomes como a Pronutrition, hub de inovação na área de suplementos alimentares, e os chefs Alex Atala e Bela Gil, conhecidos pelo atuação em busca de valorizar os ingredientes dos biomas nacionais.

Benefícios para os povos originários

O impacto do Supershake da Floresta Amazônica não fica restrito aos benefícios à saúde física e mental: o modelo de negócios da Mazô Maná envolve a valorização dos povos tradicionais da Amazônia, estabelecendo com eles uma relação que vai bem além de meras parcerias entre clientes e fornecedores.

Eles atuam diretamente pela conservação da Floresta, gerando renda e bem-viver para as comunidades que nela habitam.

A aquisição dos ingredientes diretamente com as comunidades, o pagamento de valores acima dos praticados pelo mercado aos trabalhadores e o apoio para a incorporação de melhores métodos produtivos são algumas medidas tomadas pela empresa para alcançar esse objetivo.