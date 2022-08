Rio de Janeiro registra segunda morte por varíola dos macacos no Brasil

Na segunda-feira (29), o Estado do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por varíola dos macacos. A vítima foi um homem de 33 anos que estava internado no Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Com ele, o país registra dois óbitos pela doença.

Assim como no primeiro caso, o paciente apresentava um quadro de baixa imunidade e comorbidades que agravaram a doença. Ele teve complicações e precisou ser transferido para a UTI no dia 19 de agosto.

A Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes está monitorando as pessoas que entraram em contato com o paciente, que até o momento manifestaram sintomas de infecção pelo vírus. O Estado do Rio de Janeiro tem 611 casos confirmados de varíola dos macacos e foram registrados mais 61 suspeitas da doença.

Ao todo, o Brasil tem 4.472 registros de varíola dos macacos, de acordo com as informações do Ministério da Saúde. Lembrando que, na última sexta-feira (26), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a liberação da vacina e de um remédio para tratar o vírus.