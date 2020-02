Proteja-se da hepatite C na manicure

A manicure é um local propício para a contaminação

Foto: Getty Images

Para se proteger da hepatite C é preciso fazer a unha com segurança. Portanto, é importante estar atenta aos cuidados tomados pela manicure e até mesmo pelo salão de beleza. Confira quais são eles e passe longe desse problema.

4 segredos para fazer as unhas com segurança

1. Alicate

Estima-se que 1/3 dos casos de hepatite C venha dos estúdios de tatuagem e dos salões de beleza. E o grande vilão dos salões é o alicate de cutícula.

· Como prevenir: Usando material esterilizado no autoclave, aparelho usado por médicos e dentistas. Já os forninhos não são suficientes para matar o vírus. Na dúvida, portanto, leve o seu próprio alicate de casa.

2. Palito de madeira e lixa

Recomenda-se que todos os instrumentos de madeira devam ser jogados fora após o uso individual. Isso porque o material é poroso e, portanto, impossível de ser esterilizado. O mesmo vale para a lixa de unhas.

· Como prevenir: Exija sempre o uso de material descartável.

3. Bacia de plástico

Vestígios de pele podem grudar no material e provocar contaminação.

· Como prevenir: Confirme se a bacia é lavada do jeito certo (com água e sabão) e, durante o seu uso, ela deve ser revestida com um plástico descartável.

4. Esmaltes

O pincel do produto pode levar a pele de uma cliente para as mãos da outra.

· Como prevenir: Já que o vidrinho de esmalte não pode ser higienizado, a melhor dica é você ter e levar o seu próprio esmalte.

Outros cuidados necessários no salão!

Depilação

O problema é a cera reciclada (material já usado que volta a ser derretido e reaproveitado). Como o aquecimento não mata todas as bactérias, o risco de transmissão de alguma doença é grande.

· Como prevenir: Leve embora a cera usada em você. E jogue-a no lixo.

Escovas e pentes

Objetos sujos podem causar micoses, caspa e até piolho.

· Como prevenir: Os materiais devem estar sempre limpos (o ideal é que sejam lavados com água e sabão) e sem fios de cabelo.

Maquiagem

Compartilhar os produtos, especialmente os itens de olhos e boca, pode causar conjuntivite e herpes.

· Como prevenir: Leve sempre a sua própria maquiagem de casa – isso impede, até mesmo, eventuais alergias a produtos estranhos à sua pele.